Último día para decidir el futuro de Diego Gómez y Martín Ochoa en el Deportivo

Tienen pretendientes y no cuenta con hueco en el primer equipo

Diego Gómez. | | IAGO LÓPEZ / R. A.

RAC

A Coruña

Fernando Soriano llega al final del mercado de fichajes con la carpeta de las salidas todavía por definir. Martín Ochoa y Diego Gómez son los dos jugadores con más papeletas para terminar fuera. Recientemente, se ha interesado un club de Primera RFEF por la situación del delantero riojano, mientras que el zurdo de Amoeiro tiene un buen cartel y varias opciones para decidir un destino en el que continuar su progresión. También está el caso de Eric Puerto. A diferencia de los dos canteranos, el guardameta sí está inscrito con dorsal de primer equipo y podría quedarse de tercer portero, compitiendo con Germán Parreño y Bachmann.

