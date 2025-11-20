La última Quiniela del franquismo: el juego con el que Franco ganó 2.848 pesetas

El 20 de noviembre de 1975 marcó el fin de una de las etapas más oscuras de la historia de España. Hoy jueves se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco, cinco décadas del inicio de la transición tras una época en la que perdieron la vida decenas de miles de personas, víctimas de un régimen totalitario bajo el mando de un dictador que también estuvo estrechamente vinculado al mundo del deporte y, en especial, al fútbol español.

Prueba de ello fue su gran afición a La Quiniela. Según fuentes de la época, Franco sellaba dos boletos semanales (uno de ellos bajo el pseudónimo Francisco Cofrán) junto a su médico de cabecera durante más de 40 años, Vicente 'Vicentón' Gil. Tal fue su relación con el juego de apuestas 1X2 que llegó a ganarlo en hasta dos ocasiones, según el historiador Paul Preston, aunque de una de ellas no se tiene constancia.

La que sí trascendió fue la que ganó en el año 1967, ya bajo su verdadero nombre... y con partidos del Calcio italiano. Eso sí, a pesar de que se rumoreaba con que se había embolsado un millón de las antiguas pesetas, la hemeroteca de ABC reveló años después que el premio en aquella ocasión fue mucho más bajo.

La Quiniela, uno de los juegos de azar más populares entre los amantes del fútbol / -

Partidos del Calcio

Nos remontamos al 28 de mayo de hace 58 años, cuando fue premiado tras haber acertado 10 de los 12 resultados en la sexta columna del boleto, previo pago de 24 pesetas por realizar la apuesta, en palabras del exdirectivo de Loterías y Apuestas del Estado Jacinto Pérez. Falló dos. Según fuentes de la época, los dos partidos de reserva.

La Quiniela contaba por aquel entonces con 14 encuentros, pero en esa ocasión se redujo dos partidos. Al no haber Liga ese fin de semana por un parón relacionado con la selección española, se introdujeron partidos de la actual Serie A italiana para no interrumpir la edición del tradicional juego de apuestas 1X2. Cuatro de esos partidos del Calcio fueron suspendidos, por lo que se tuvieron en cuenta los dos mencionados encuentros de reserva.

Un boleto de La Quiniela durante la Jornada 17 de la temporada 69-70 / Peña de Quinielas 'El Trevolet'

El sanguinario dictador cobró entonces 2.848,20 pesetas, lo que correspondía a la mitad de un salario medio de un trabajador español. Al cambio actual, eso sí, suponen únicamente 17 euros. Un premio muchísimo menor a los 5.411 euros (900.333 pesetas) que se hubiese embolsado en caso de haber sido uno de los diez acertantes de los 12 resultados de aquella Quiniela.

La última quiniela del franquismo

Si Francisco Franco murió un jueves 20 de noviembre de 1975, fue tres días más tarde cuando se disputó la primera jornada de la historia de LaLiga sin el dictador (el domingo 23 de noviembre). Correspondía a la jornada 10 tanto de Primera como de Segunda División y a la duodécima edición de La Quiniela de la temporada 75/76.

Por aquel entonces, el Real Madrid lideraba LaLiga con 14 puntos, dos más que el FC Barcelona y un sorprendente Hércules que ocupaba la tercera posición en la tabla. Athletic y Atlético de Madrid cerraban las posiciones europeas por delante del Espanyol. El descenso lo ocupaban UD Las Palmas, Real Zaragoza y Real Oviedo.

La última quiniela del franquismo Santander - Sevilla (1) Oviedo - Atlético Madrid (2) Hércules - Granada (1) Betis - Barcelona (1) Las Palmas - Athl. Bilbao (X) R. Sociedad - Salamanca (X) Español - Elche (1) Valencia - Gijón (X) Real Madrid - Zaragoza (1) Murcia - Castellón (1) Coruña - Celta (1) Rayo Vallecano - Burgos (X) Alavés - Córdoba (1) Tarrasa - Tarragona (1) *Nomenclatura de la época

La décima fue una jornada con cinco victorias locales, tres empates y un solo triunfo visitante, firmado por el Atlético de Madrid en Oviedo. El Real Madrid logró imponerse en casa al Real Zaragoza y coger distancia en el liderato gracias a la derrota por la mínima del Barça de Cruyff frente al Real Betis, con un gol de Cardeñosa que permitió al Hércules colocarse en segunda posición.

Estos fueron los resultados en Primera División un 23 de noviembre de 1975: Real Betis 1-0 Barça, Espanyol 2-0 Elche, Hércules 2-0 Granada, Las Palmas 2-2 Athletic, Real Sociedad 1-1 UD Salamanca, Real Madrid 3-2 Real Zaragoza, Real Oviedo 0-2 Atlético de Madrid y Racing 2-1 Sevilla.

Un Racing que, por cierto, fue protagonista de las protestas contra el franquismo bajo la valentía de dos de sus once futbolistas durante un partido en septiembre de 1975. Dos meses antes de la muerte de Franco, dos jugadores del conjunto cántabro, Aitor Aguirre y Sergio Manzanera, lucieron crespones negros para protestar por los últimos fusilamientos de la dictadura, antes de ser obligados por la policía a quitárselos.

La Quiniela del 23 de noviembre de 1975, en una página del ABC / ABC

Pero regresando al tema que nos ocupa, todos estos encuentros mencionados anteriormente fueron incluidos en la Jornada 12 de La Quiniela, una lista a la que se añadieron otros cinco partidos de Segunda División hasta completar las 14 casillas en formato 1X2 del ancestral juego de apuestas deportivas.

Jornada sin sorpresas: 296 acertantes

Los duelos de la segunda categoría del fútbol español fueron el Real Murcia-Castellón (2-1), Deportivo-Celta (2-0), Rayo Vallecano-Burgos (2-2), Alavés-Córdoba (2-0) y Terrassa-Nàstic de Tarragona (1-0), solventados con cuatro triunfos locales y una 'X', en el Estadio de Vallehermoso, feudo del Rayo mientras duraban las obras para construir el nuevo Vallecas.

Los premios repartidos en la Quiniela del 23 de noviembre de 1975, según la edición del ABC de ese día / ABC

Si bien es verdad que dicha Quiniela se completó con Franco ya fallecido, las apuestas se abrieron el lunes anterior, 17 de noviembre de 1975, tres días antes de su muerte. Y la relación de resultados, la última en emitirse antes de su muerte, fue la siguiente: 1-2-1-1-X-X-1-X-1-1-1-X-1-1.

Fue una jornada con muy pocas sorpresas, por lo que la cantidad de acertantes de las 14 casillas ascendió hasta los 296, que se llevaron un premio de 283.589 pesetas cada uno. El total de la recaudación fue de 457.881.115 pesetas, de las cuales se repartieron 251.834.613 entre los acertantes de catorce (296), trece (8.509) y doce casillas (83.385).