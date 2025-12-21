La última de Javi Poves: "El CTA es un pozo de mierda y hay mierda por un tubo"

Javi Poves ha dicho basta. Y lo ha hecho a lo grande. Después de que su Colonia Moscardó perdiese por 1-5 contra el CD Quintanar del Rey en el Grupo V de Segunda Federación, el polémico entrenador ha protagonizado una de las ruedas de prensa más caldeadas que se le recuerden. Y no es que hayan sido pocas las que el técnico tiene a sus espaldas.

Todo sucedió tras un partido que no estuvo falto de polémica. El colegiado del encuentro tuvo que parar el encuentro llegada la hora de partido cuando un grupo de 20 aficionados identificados con la indumentaria del CD Moscardó se dirigieron al árbitro al grito de "¡Delicuentes! ¡Hijos de puta! ¡Os vamos a reventar cuándo salgáis!" de forma repetida, según reportan medios locales.

En rueda de prensa, Javi Poves tampoco se calló por las decisiones arbitrales: "Quien ha aparecido es el árbitro. El número uno, el fenómeno", empezó el técnico. "Insisto: no quiero decir que este trío arbitral tenga relación con apuestas deportivas ni nada de eso, pero a mí me da que pensar. Es absolutamente repugnante".

"Yo lo aviso desde aquí: me voy a alejar del fútbol porque siento absoluta repugnancia por el CTA y por la gran mayoría de árbitros", anunciaba de manera sorprendente. "Hay algunos que son buena gente, pero siento repugnancia. Me van a sancionar por expresar mis sentimientos. Yo no estoy diciendo que lo haga a posta, eso quiero que quede claro por posibles denuncias. Yo pongo en duda que pueda haber relaciones con apuestas deportivas. Pero es legítimo pensar eso, tengo dudas. Y es de muchos árbitros por lo que ha sucedido con cosas como las de la pasada semana o esta", continuó.

El malestar del técnico se resumió en una demanda al Comité Técnico de Árbitros que no tardó en hacerse viral en redes sociales: "Lo que yo pido es al CTA que es otro pozo de mierda que se ponga las pilas", explicaba. "A los jugadores les he dicho que no era nada personal, les he dicho que cenen bien con sus familias y que no den mucho por el culo cuando se les diga de salir", comentaba con absoluta naturalidad.

Javi Poves, técnico del CD Moscardó / Derpotes CMM

"El arbitraje es vergonzoso. Los árbitros tienen un problema y es que se piensan que somos tontos. Yo no estoy diciendo que estén ahí dándolo con páginas de apuestas deportivas, pero el problema es que lo parece. Y para mí, parecerlo y serlo les hace tener un problema", valoraba. Y sobre su posible futuro: "¿Cómo no voy a querer irme de aquí? Solamente un subnormal puede decir que yo tengo ganas de quedarme aquí. Habrá que ir destapando mierda, porque aquí hay mierda por un tubo".

La guinda del pastel la puso en su salida. A medio levantarse de su silla, el técnico preguntó: "¿Cuántos partidos decís que tendré de sanción?". A lo que él mismo respondió: "¿Entre 100 y 150? Pues muchas gracias y que les den por el culo a todos. A todos".