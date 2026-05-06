La última gran noche de Griezmann con el Atlético

La eliminación en las semifinales contra el Arsenal significó la despedida de Antoine Griezmann, previsiblemente para siempre, de la Liga de Campeones, en la que ha disputado 122 partidos entre el Atlético de Madrid, la Real Sociedad y el Barcelona y aún sostiene una herida sin cicatrizar de la final perdida con el conjunto rojiblanco en 2016.

El 28 de mayo de 2016, en el estadio de San Siro de Milán, contra el Real Madrid, con 1-0 en contra, por el gol en el minuto 15 de Sergio Ramos, el atacante francés dispuso de un penalti sobre la portería de Keylor Navas al inicio de la segunda parte, en el minuto 48. Su lanzamiento se estrelló contra el larguero. Después, ya en el 79, empató Yannick Carrasco, el encuentro fue a la prórroga y el duelo se decidió desde los once metros a favor del equipo blanco. En la tanda, Griezmann sí anotó su disparo de penalti.

"No es algo en lo que piense todos los días, pero cada vez que hablamos de la 'Champions League' con amigos o compañeros, ese momento siempre sale a la luz, 2016, el penalti", contaba, antes del inicio de las semifinales ante el Arsenal, a los medios oficiales de la UEFA.

El haber sido campeón en esta edición del torneo, en su último servicio europeo para el Atlético (fue campeón de la Liga Europa en 2017-18 y de la Supercopa de Europa en 2018 con el club rojiblanco), “curaría una herida muy profunda” del equipo rojiblanco, según dijo entonces Griezmann. “La única forma de superarlo sería ganarlo este año”, avisó el delantero de 35 años, cuyo futuro a partir del 1 de julio está en el Orlando City.

No ha sido posible. El 1-1 de la ida en el Metropolitano, con él como el mejor jugador del encuentro, con una segunda parte con varias ocasiones, entre ellas un remate suyo al larguero, y el 1-0 de la vuelta en el estadio Emirates, también como titular, han apartado a su equipo y a él de la final de Budapest.

Griezmann se va de la Liga de Campeones con 122 partidos disputados, incluidos los dos de clasificación con los que llevó a la Real Sociedad al máximo torneo europeo contra el Olympique Lyon. Aquella eliminatoria supuso su debut en el torneo y su primer gol, ambos concentrados el 20 de agosto de 2013, en el 0-2 en la ciudad francesa, cercana a su Macon natal. Jugó seis partidos más en esa edición en las filas blanquiazules.

Un curso después, Griezmann fichó por el Atlético, con el que alcanzó su mayor dimensión en todos los sentidos, pero también, en concreto, en la Liga de Campeones, con 98 encuentros disputados y 40 goles, algunos eternos en la memoria del aficionado, como el 2-1 que dio la clasificación a la final a su equipo en el Allianz Arena de Múnich en 2016, cuando culminó un contragolpe a pase de Fernando Torres para batir a Manuel Neuer.

También la remontada al Barcelona, con dos goles suyos, en los cuartos de final de aquella misma edición en el Vicente Calderón, o la preciosa chilena frente al Roma en 2017-18 en el Metropolitano, del que también será para siempre el primer goleador del entonces nuevo campo del conjunto rojiblanco en esta competición, cuando anotó en el 1-2 con el Chelsea. También es el primero entre todos los torneos y en LaLiga.

Noticias relacionadas

Sus restantes 16 partidos fueron en sus dos años, entre 2019 y 2021, con el Barcelona, aunque en el conjunto azulgrana (llegó a cuartos en 2019-20, con la goleada encajada por 8-2 con el Bayern, y a octavos en 2020-21, cuando lo eliminó el París Saint-Germain) no alcanzó las cotas del Atlético, con el que ha jugado una final y dos semifinales en sus diez participaciones en el máximo torneo europeo a las órdenes de Diego Simeone.