La UGR, bronce en el Mundial Universitario; la Ramon Llull, en el top-10

El Mundial universitario de fútbol, organizado por la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU World Cup Football 2025) disputado este mes de septiembre en Dalian (China), ha dejado un sabor agridulce para los participantes españoles.

En el cuadro masculino, la Universidad de Granada (UGR) se alzó con la medalla de bronce tras vencer a la universidad marroquí de Chouaib Doukkal en la tanda de penaltis para el tercer puesto, tras caer en semifinales ante la University for Development Studies de Ghana, campeones del torneo.

La Universidad de Granada celebra su medalla de bronce en el Mundial universitario / UGR

Individualmente, el jugador granadino Ivan Casares Rodríguez, fue elegido el mejor futbolista del torneo y la UGR suma este éxito al ya cosechado este pasado verano con la medalla de plata en el Campeonato de Europa Universitario de Fútbol 2025 en Camerino (Italia).

Por su lado, la Universitat Ramon Llull, que participaba en la cita mundialista por segunda vez, terminó en noveno lugar, venciendo en el partido definitivo a la anfitriona, la Beihang University china (0-4). La URL tuvo un difícil reto ya desde la fase de grupos, en la que se enfrentó a la mencionada UDS ghanesa y a la Paulista University brasileña, ambas finalistas del torneo.

En la segunda fase, la URL goleó a la australiana University of Wollongong (5-1), tras superar a University of Sharjah, de los Emiratos Árabes Unidos en el último minuto del último partido de la fase de grupos tras una remontada espectacular (3-2).

La Universitat Ramon Llull, ante la Beihang University en el Mundial de fútbol universitario / FISU

En el cuadro femenino, la Universitat de València, que tuvo el honor de jugar el partido inaugural del torneo ante la después campeona Shanghai University of Sport (China), acabó en la sexta y penúltima plaza del ranking de universidades tras ganar a la University of Sydney (Australia) en la tanda de penaltis.