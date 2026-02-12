Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UEFA NATIONS LEAGUE

Sorteo de la fase liga de la UEFA Nations League 2026/27, en directo: grupos y rivales de España, en vivo

España conce este jueves a partir de las 18.00 horas en Bruselas a sus primeros rivales para la quinta edición de la UEFA Nations League

Este jueves, España conocerá a sus tres rivales en la 'fase liga' de la Nations League 2026/27

Este jueves, España conocerá a sus tres rivales en la 'fase liga' de la Nations League 2026/27 / UEFA

Jordi Carné

Jordi Carné

La quinta edición de la UEFA Nations League empieza su andadura este jueves 12 de febrero con el sorteo de la fase de grupos en Bruselas a partir de las 18:00 horas. La selección española, cuya delegación estará encabezada por Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y el seleccionador Luis de la Fuente, conocerá a sus primeros rivales en la competición continental. Sigue el sorteo en directo hoy en SPORT.

Actualizar

Los grupos de la Liga A

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía

Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.

Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa.

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

República Checa, el último rival de España

La Selección no se enfrentará a Turquía, Grecia ni Gales.

Inglaterra, segundo rival de España

Mala suerte para el combinado de Luis de la Fuente, que evita a Bélgica, Serbia y Noruega.

Croacia, primer rival de España

La 'Roja' evita a Italia, Países Bajos y Dinamarca.

Los grupos de la Liga B

Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte

Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia y Irlanda del Norte

Grupo B3: Israel, Austria, República de Irlanda y Suecia

Grupo B4: Polonia, Bosnia, Rumanía y Kosovo

