En directo
UEFA NATIONS LEAGUE
Sorteo de la fase liga de la UEFA Nations League 2026/27, en directo: grupos y rivales de España, en vivo
España conce este jueves a partir de las 18.00 horas en Bruselas a sus primeros rivales para la quinta edición de la UEFA Nations League
La quinta edición de la UEFA Nations League empieza su andadura este jueves 12 de febrero con el sorteo de la fase de grupos en Bruselas a partir de las 18:00 horas. La selección española, cuya delegación estará encabezada por Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y el seleccionador Luis de la Fuente, conocerá a sus primeros rivales en la competición continental. Sigue el sorteo en directo hoy en SPORT.
Grupo difícil para España
Mala suerte en líneas generales para la selección española. El sorteo ha empezado bien evitando a 'cocos' del Bombo 2 como Italia o Países Bajos, pero la 'Roja' ha sido emparejada con la siempre luchadora Croacia y, además, se verá las caras con el rival más fuerte del tercer bombo, Inglaterra.
Los grupos de la Liga A
Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía
Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.
Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa.
Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.
República Checa, el último rival de España
La Selección no se enfrentará a Turquía, Grecia ni Gales.
Inglaterra, segundo rival de España
Mala suerte para el combinado de Luis de la Fuente, que evita a Bélgica, Serbia y Noruega.
Croacia, primer rival de España
La 'Roja' evita a Italia, Países Bajos y Dinamarca.
España, cabeza de serie del grupo A3
Francia estará en el A1, Alemania en el A2 y Portugal en el A4.
Pepe, la mano inocente del último sorteo
Pepe, exjugador portugués del Real Madrid, será la mano inocente del sorteo de los grupos de la Liga A. "Buenas tardes a todos. Portugal siempre ha afrontado esta competición con seriedad. Espero que siga siendo así. Ya tenemos dos títulos y somos firmes candidatos en la próxima edición. Quizás no favoritos, pero sí candidatos", declara.
Llega la hora de la verdad
Llega, por fin, el sorteo de la Liga A. España conocerá en breves instantes a sus tres rivales en la fase de grupos de la Nations League 2026/27. Estos son los bombos:
Bombo 1: Portugal, España, Francia, Alemania
Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia
Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega
Bombo 4: Gales, República Checa, Grecia, Turquía
Los grupos de la Liga B
Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte
Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia y Irlanda del Norte
Grupo B3: Israel, Austria, República de Irlanda y Suecia
Grupo B4: Polonia, Bosnia, Rumanía y Kosovo
Empieza el sorteo de la Liga B
Patrick Vieira, mano inocente del sorteo de los grupos de la Liga B. "Como jugador siempre quieres jugar partidos competitivos. Es una competición joven, pero ha logrado eliminar muchos amistosos", celebra el mítico exjugador francés. Estos son los equipos de la Liga B.
Bombo 1: Escocia, Hungría, Polonia, Israel
Bombo 2: Suiza, Bosnia, Austria, Ucrania
Bombo 3: Eslovenia, Georgia, Irlanda, Rumanía
Bombo 4: Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Kosovo
