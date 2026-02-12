Sorteo de la fase liga de la UEFA Nations League 2026/27, en directo: grupos y rivales de España, en vivo

La quinta edición de la UEFA Nations League empieza su andadura este jueves 12 de febrero con el sorteo de la fase de grupos en Bruselas a partir de las 18:00 horas. La selección española, cuya delegación estará encabezada por Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y el seleccionador Luis de la Fuente, conocerá a sus primeros rivales en la competición continental. Sigue el sorteo en directo hoy en SPORT.

Grupo difícil para España Mala suerte en líneas generales para la selección española. El sorteo ha empezado bien evitando a 'cocos' del Bombo 2 como Italia o Países Bajos, pero la 'Roja' ha sido emparejada con la siempre luchadora Croacia y, además, se verá las caras con el rival más fuerte del tercer bombo, Inglaterra.

Los grupos de la Liga A Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia. Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa. Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

República Checa, el último rival de España La Selección no se enfrentará a Turquía, Grecia ni Gales.

Inglaterra, segundo rival de España Mala suerte para el combinado de Luis de la Fuente, que evita a Bélgica, Serbia y Noruega.

Croacia, primer rival de España La 'Roja' evita a Italia, Países Bajos y Dinamarca.

España, cabeza de serie del grupo A3 Francia estará en el A1, Alemania en el A2 y Portugal en el A4.

Pepe, la mano inocente del último sorteo Pepe, exjugador portugués del Real Madrid, será la mano inocente del sorteo de los grupos de la Liga A. "Buenas tardes a todos. Portugal siempre ha afrontado esta competición con seriedad. Espero que siga siendo así. Ya tenemos dos títulos y somos firmes candidatos en la próxima edición. Quizás no favoritos, pero sí candidatos", declara.

Llega la hora de la verdad Llega, por fin, el sorteo de la Liga A. España conocerá en breves instantes a sus tres rivales en la fase de grupos de la Nations League 2026/27. Estos son los bombos: Bombo 1: Portugal, España, Francia, Alemania Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega Bombo 4: Gales, República Checa, Grecia, Turquía

Los grupos de la Liga B Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia y Irlanda del Norte Grupo B3: Israel, Austria, República de Irlanda y Suecia Grupo B4: Polonia, Bosnia, Rumanía y Kosovo