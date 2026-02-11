Horario y dónde ver el sorteo de la Nations League 2026/27: calendario, formato y rivales de España

La Nations League 2025/26 está preparada para abrir el telón. Este jueves, en Bruselas, coincidiendo con el 50º Congreso Ordinario de la UEFA, se celebrará el sorteo de la fase de grupos de la quinta edición del torneo con la vista puesta en los posibles rivales de España en esta ocasión.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente tendrá una nueva oportunidad de reclamar por segunda vez el trofeo que levantó en 2023, pero que se quedó a las puertas de conseguir tanto en 2021 como en 2025. España parte como una de las grandes favoritas y así lo demuestra que sea cabeza de serie de la Liga A, al igual que Portugal, Alemania y Francia.

De la Fuente, entrenador de España / EFE

Los posibles rivales de España saldrán uno de cada bombo de la Liga A, entre los que se encuentran Italia, Países Bajos, Dinamarca y Croacia, del bombo 2; Serbia, Bélgica, Inglaterra y Noruega, del bombo 3, y Gales, República Checa, Grecia y Turquía, del bombo 4.

El torneo mantendrá un año más su formato; los dos primeros de cada grupo se clasificarán para cuartos, siendo el vencedor de cada grupo quien tenga la ventaja de campo. Los terceros jugarán para no perder la categoría con los segundos de los cuatro grupos de la Liga B, mientras que el último descenderá.

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, se abraza con Cristiano Ronaldo, después de un partido contra Hungría en la fase de clasificación para el Mundial. / ANNA SZILAGYI / EFE

El calendario de la Nations League 2026/27 se extenderá desde septiembre hasta noviembre de 2026 durante la fase de grupos; concretamente, del 24 de septiembre al 6 de octubre los cuatro primeros partidos y del 12 al 17 de octubre los dos restantes. Los cuartos de final se celebrarán del 25 al 30 de marzo de 2027 y la 'Final Four' se jugará del 9 al 13 de junio de 2027.

Los bombos del sorteo de la Nations League

Liga A Bombo 1: Portugal, España, Francia, Alemania Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega Bombo 4: Gales, R. Checa, Grecia, Turquía Liga B Bombo 1: Escocia, Hungría, Polonia, Israel Bombo 2: Suiza, Bosnia, Austria, Ucrania Bombo 3: Eslovenia, Georgia, Irlanda, Rumanía Bombo 4: Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Kosovo Liga C Bombo 1: Islandia, Albania, Montenegro, Kazajstán Bombo 2: Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Armenia Bombo 3: Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Estonia Bombo 4: Letonia o Gibraltar, Luxemburgo o Malta, Moldavia, San Marino Liga D Bombo 1: Azerbaiyán, Lituania, Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo Bombo 2: Liechtenstein, Andorra

¿A qué hora es el sorteo de la Nations League 2026/27?

El sorteo de la Nations League 2026/27 se celebrará en Bruselas este jueves 12 de febrero a las 18:00 horas (CET). La celebración del evento coincidirá con el con el 50º Congreso Ordinario de la UEFA.

¿Dónde ver el sorteo de la Nations League 2026/27?

El sorteo de la Nations League 2026/27 se podrá seguir en directo a través de UEFA.tv. España conocerá a sus rivales para la fase de grupos y su posible camino hacia la conquista del segundo título continental.