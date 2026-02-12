¿Cuándo empieza la Nations League 2026/27? Calendario y fechas de la fase de liga

La Nations League 2026/27 ha empezado. El sorteo celebrado en Bruselas ha definido los grupos de la primera fase del torneo, que contará con la presencia de España como una de las principales favoritas para levantar el trofeo continental.

El equipo de Luis de la Fuente se enfrentará en la fase de liga contra Croacia, Inglaterra y República Checa, tres selecciones de máximo nivel que pondrán a prueba el nivel del cuadro nacional antes del Mundial. Ya conoce lo que es levantar el trofeo de la Nations League el combinado español después de su victoria en 2023, aunque se quedó a las puertas de repetir éxito tanto en 2021 como en 2025.

Lamine Yamal, líder de la selección / EFE

Esta nueva temporada de selecciones contará con una novedad importante, y es que solamente habrá dos ventanas durante el inicio de temporada y no tres como en estos últimos tiempos. Las dos restantes serán durante los meses de marzo y junio, un camino marcado que sirve para aligerar la carga de viajes a los jugadores ante el incremento del número de partidos durante la temporada.

De esta manera, el calendario de la Nations League 2026/27 se extenderá desde septiembre hasta noviembre de 2026 durante la fase de liga; concretamente, del 24 de septiembre al 6 de octubre los cuatro primeros partidos y del 12 al 17 de octubre los dos restantes. Los cuartos de final se celebrarán del 25 al 30 de marzo de 2027 y la 'Final Four' se jugará del 9 al 13 de junio de 2027.

Calendario de la Nations League 2026/27: todas las fechas