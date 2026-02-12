Dónde ver el sorteo de la Nations League 2026/27 gratis, online y en directo

La Nations League 2026/27 celebrará este jueves 12 de febrero a las 18:00 horas su sorteo de la fase de grupos. La quinta edición del torneo llega con España como una de las principales favoritas a la espera de conocer sus rivales en la primera ronda de la competición.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente parece tener una especial conexión con la Nations League. Campeón en 2023, se quedó a las puertas de levantarlo por segunda vez en 2021 y en 2025, esta última en una sufrida final contra Portugal. España parte como una de las grandes favoritas y así lo demuestra que sea cabeza de serie de la Liga A, al igual que Portugal, Alemania y Francia.

Los posibles rivales de España saldrán uno de cada bombo de la Liga A, entre los que se encuentran Italia, Países Bajos, Dinamarca y Croacia, del bombo 2; Serbia, Bélgica, Inglaterra y Noruega, del bombo 3, y Gales, República Checa, Grecia y Turquía, del bombo 4.

El torneo mantendrá un año más su formato; los dos primeros de cada grupo se clasificarán para cuartos, siendo el vencedor de cada grupo quien tenga la ventaja de campo. Los terceros jugarán para no perder la categoría con los segundos de los cuatro grupos de la Liga B, mientras que el último descenderá.

El calendario de la Nations League 2026/27 se extenderá desde septiembre hasta noviembre de 2026 durante la fase de grupos; concretamente, del 24 de septiembre al 6 de octubre los cuatro primeros partidos y del 12 al 17 de octubre los dos restantes. Los cuartos de final se celebrarán del 25 al 30 de marzo de 2027 y la 'Final Four' se jugará del 9 al 13 de junio de 2027.

Los bombos del sorteo de la Nations League

Liga A Bombo 1: Portugal, España, Francia, Alemania Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega Bombo 4: Gales, R. Checa, Grecia, Turquía Liga B Bombo 1: Escocia, Hungría, Polonia, Israel Bombo 2: Suiza, Bosnia, Austria, Ucrania Bombo 3: Eslovenia, Georgia, Irlanda, Rumanía Bombo 4: Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Kosovo Liga C Bombo 1: Islandia, Albania, Montenegro, Kazajstán Bombo 2: Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Armenia Bombo 3: Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Estonia Bombo 4: Letonia o Gibraltar, Luxemburgo o Malta, Moldavia, San Marino Liga D Bombo 1: Azerbaiyán, Lituania, Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo Bombo 2: Liechtenstein, Andorra

¿Dónde ver hoy el sorteo de la Nations League 2026/27?

El sorteo de la Nations League 2026/27 se podrá seguir en directo a través de UEFA.tv. España conocerá a sus rivales para la fase de grupos y su posible camino hacia la conquista del segundo título continental.

En España, RTVE Play dispone de los derechos de emisión, aunque solamente se podrá seguir a través de su plataforma online de streaming y no a través de la televisión.