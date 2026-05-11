La UEFA elige para la final de Champions al árbitro que indignó al Atlético ante el Arsenal

La UEFA ya ha elegido a los árbitros para las grandes finales europeas y la designación que más ruido ha generado en España tiene nombre y apellido: Daniel Siebert. El colegiado alemán será el encargado de dirigir la final de la Champions League entre Arsenal y PSG el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, una decisión que no ha pasado desapercibida en el entorno del Atlético de Madrid.

Y es que Siebert fue precisamente el árbitro de la vuelta de semifinales entre 'gunners' y 'colchoneros' en el Emirates Stadium, que se saldó con victoria por la mínima para los de Mikel Arteta. Un encuentro que terminó con fuerte malestar rojiblanco por varias acciones polémicas, como el posible penalti sobre Antoine Griezmann y otra acción sobre Giuliano Simeone que el colegiado germano decidió no señalar pese a las reclamaciones constantes de los futbolistas del 'Cholo' Simeone.

Aquella noche en Londres dejó una sensación de enorme frustración en el Atleti. Desde la entidad no entendieron varios criterios arbitrales y consideraron que las decisiones de Siebert condicionaron el desarrollo de la eliminatoria. Sin embargo, lejos de perjudicarle de cara al futuro, la UEFA ha terminado premiando al alemán con la final más importante del calendario europeo.

Será la primera final continental de clubes para Siebert, internacional desde 2015 y uno de los árbitros con más peso actualmente dentro del panorama europeo. Esta temporada ya ha dirigido nueve partidos de Champions, entre ellos el Sporting-Arsenal de cuartos de final y también el Tottenham-Atlético de octavos.

Gabriel del Arsenal FC y Antoine Griezmann del Atletico de Madrid protestan al árbitro Daniel Siebert / AFP7 / Europa Press/Dennis Agyeman

La designación también contará con presencia española en el equipo arbitral. Carlos del Cerro Grande actuará como asistente VAR, mientras que Guadalupe Porras será la árbitra reserva. El VAR principal será el también alemán Bastian Dankert.

Maurizio Mariani pitará la final de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace

Mientras tanto, el Rayo Vallecano ya conoce al árbitro que dirigirá la primera final europea de su historia. El italiano Maurizio Mariani será el encargado de impartir justicia en la final de la Conference League frente al Crystal Palace, que se disputará el 27 de mayo en Leipzig. El colegiado, nacido en Roma e internacional desde 2019, arbitrará también su primera final UEFA y esta temporada ya estuvo presente en encuentros importantes como el Liverpool-PSG de Champions o el Real Madrid-Manchester City de octavos.

En Vallecas existe ilusión máxima por una cita histórica para el club 'franjirrojo', que buscará levantar el primer título continental de toda su historia frente a un Crystal Palace que también vive uno de los momentos más importantes de su proyecto deportivo.

STRASBOURG (France), 07/05/2026.- Rayo Vallecano goalkepeer Augusto Batalla saves a penalty shot during the UEFA Conference League semi-finals 2nd leg match RC Strasbourg against Rayo Vallecano, in Strasbourg, France, 07 May 2026. (Francia, Estrasburgo) EFE/EPA/MONAMMED BADRA / EFE

Por otro lado, la UEFA también confirmó las designaciones para el resto de finales europeas. El francés François Letexier arbitrará la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo, acompañado por Hernández Hernández como cuarto árbitro. Además, la sueca Tess Olofsson dirigirá la final de la Champions femenina entre el Barça y el Olympique de Lyon en Oslo.