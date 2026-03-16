La UEFA da a conocer los precios de las entradas para la final de la UEFA Champions League

Ya se conoce el precio que deberán pagar los aficionados de los equipos que logren alcanzar el sueño europeo, con Barça, Real Madrid y Atlético como principales españoles interesados. Las entradas para la final de la UEFA Champions League, que se disputará el 30 de mayo en Budapest (Hungría), saldrán a la venta con un precio de entre 70, en el caso de las que se vendan a través de los clubes clasificados, y 950 euros, según ha informado este lunes la propia UEFA.

El Puskas Arena de Budapest tiene una capacidad de 61.400 espectadores, y 39.000 de esos asientos saldrán a la venta. Los dos clubes finalistas recibirán 17.200 entradas, todas ellas de 70 euros, mientras que el resto (4.600) se venderá por los canales oficiales de la UEFA. Cada comprador podrá adquirir como máximo dos localidades.

Imagen de archivo del Puskás Aréna, escenario de la final de la Champions League / AP

Las entradas que repartirá la UEFA se distribuyen en tres categorías: las de la primera categoría costarán 180 euros; las de la segunda, 650; y las de la tercera, 950. Los boletos para personas con movilidad reducida se venderán alrededor de los 70 euros.

La UEFA también anunció que introducirá nuevas medidas para evitar la reventa no autorizada. Los interesados en adquirir una localidad entrarán en un sorteo, y los seleccionados de este sorteo deberán descargar una aplicación móvil para registrarse con el dispositivo con el que luego entrarán al estadio, ya que las entradas no serán transferibles.

Otras competiciones europeas

En el caso de la final de la Europa League, prevista para el 20 de mayo en Estambul, el precio de las entradas oscilará entre 40 y 240 euros. La final de la Women's Champions League, el 23 de mayo en Oslo, costará a los aficionados entre 20 y 70 euros. Para la Conference League, el 27 de mayo en Leipzig, los asistentes deberán desembolsar entre 25 y 190 euros.

El proceso para entrar en el sorteo por conseguir una entrada se desarrollará desde este lunes hasta el 19 de marzo (en el caso de la Champions League), el 20 de marzo (para la Europa League y la Conference League) y el 1 de abril (la Women's Champions League).