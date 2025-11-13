La UEFA anuncia todos los detalles de la Eurocopa 2028: Wembley, escenario de la final

La UEFA anunció este miércoles en Londres todos los detalles de la próxima Eurocopa, que se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio y tendrá como sedes a Ingalterra, Escocia, Gales e Irlanda.

El partido inaugural será en el National Stadium of Wales, en Cardiff, y la final en el mítico Wembley Stadium de Londres. A lo largo de estos 31 días se jugarán 51 partidos entre 24 selecciones, con España intentando revalidar el título conquistado en Alemania en 2024.

Si las selecciones anfitrionas logran la clasificación directa, tendrán el privilegio de disputar la fase de grupos en sus propios estadios. Así, Inglaterra debutaría en el Etihad Stadium y jugaría los otros dos encuentros en Wembley; Irlanda lo haría en Dubín, Escocia en Glasgow y Gales en Cardiff.

En total, los partidos se repartirán en nueve estadios de ocho ciudades a lo largo de las Islas Británicas: Villa Park (Birmingham), National Stadium (Cardiff), Dublín Arena (Dublín), Hampden Park (Glasgow), Everton Stadium (Liverpool), Tottenham Hotspur Stadium (Londres), Wembley (Londres), Etihad Stadium (Mánchester) y St. James' Park (Newcastle).

El calendario de la Eurocopa 2028 por fechas y estadios / UEFA

Los ocatvos de final se jugarán con un partido por sede, excepto en Wembley. Los cuartos se disputarán en las capitales de cada país y región: Wembley Stadium (Inglaterra), Dublin Arena (Irlanda), Hampden Park (Escocia), y el National Stadium of Wales (Gales). Las semifinales y la final tendrán lugar en Wembley.

Para asegurar que los aficionados locales puedan disfrutar de distintas selecciones, cada ciudad acogerá al menos a dos grupos diefrentes. Los horarios serán los habituales: 15.00, 18.00 y 21.00, con el partido inaugural y la final programados para las 18.00.

El sorteo de la fase de clasificación para la Euro 2028 se celebrará en Belfast el 6 de diciembre de 2026. Será el primer paso rumbo a la próxima cita continental.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, declaró: "El fútbol es un lenguaje universal. Expresa pasión, habilidad, valentía, solidaridad y respeto mejor que cualquier otro, y nos recuerda constantemente que nuestras diferencias son precisamente lo que hace que nuestro deporte sea tan hermoso. En la UEFA EURO 2028, todos hablaremos el idioma del fútbol, alto, claro y unidos".