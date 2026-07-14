Fútbol
La UE Cornellà de Leo Messi presenta su nueva piel
El equipo estrena nuevo partner y vestirá de Adidas para la primera temporada del argentino como nuevo dueño del equipo
La UE Cornellà sigue dando pasos en su nueva etapa y este martes ha presentado la que será su nueva equipación para la temporada. El equipo vestirá de Adidas, marca de referencia de Leo Messi, que se convierte en nuevo partner técnico para esta andadura.
De esta manera, se cierra la etapa con Joma, aunque se mantiene el habitual color verde que representa a la entidad. "El verde es arte. Es vida. Es pasión. El verde es nuestro tesoro. Es nuestra piel", apunta la nota difundida por el Cornellà en sus redes sociales. Un lema acompañado de un vídeo que muestra diferentes lugares emblemáticos de la ciudad como el Castillo, el parque de Can Mercader o la Ribera del Llobregat que se encuentra muy cerca del estadio donde disputa sus partidos el equipo.
En cuanto a la equipación, se mantiene el verde que, como también es habitual en las equipaciones del club, se acompaña con detalles en blanco. En este caso, aparece en el ribete del cuello y también en las mangas, en las tradicionales y reconocibles tres rayas que forman parte de la imagen de Adidas, que van desde el cuello hasta el final de las mangas.
Por otro lado, se mantiene como patrocinador principal de la equipación el neobanco 'Myinvestor', que destaca en el centro de la camiseta. La nueva camiseta ya se puede adquirir online con la opción de añadir Leo Messi y el dorsal 10 por un coste adicional de cinco euros.
Nueva senda
La equipación es solo otro paso en esta etapa que atraviesa el club del Baix Llobregat desde la compra por parte de Leo Messi. Entre ellas, la ampliación de su apuesta formativa con la creación de un equipo filial masculino que competirá en cuarta catalana, o la llegada de Dani Senabre como entrenador del primer equipo.
La UE Cornellà, que milita este curso en el Grupo V de Tercera RFEF debutará en liga el próximo 6 de septiembre como visitante en el campo del Atlètic Lleida. La temporada finalizará también en campo contrario, el 9 de mayo ante el Vilanova i la Gertrú.
El equipo se pondrá en marcha unos días antes con varios amistosos de pretemporada, cuatro de ellos como local. El primero será contra el Cerdanyola el 8 de agosto (19.30 horas) y después llegarán Tossa, Badalona y Valls para terminar con un Cornellà-Barça Atlètic el 30 de agosto (10.00 horas).
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