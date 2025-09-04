Txema Indias, sobre el mercado de fichajes del Real Zaragoza: "Podía haber dado un poquito más"

Moderadamente satisfecho, aunque con la sensación de haber podido haber hecho algo más, se ha mostrado, el director deportivo del Real Zaragoza, Txema Indias, en el balance del mercado de fichajes que ha hecho el vasco en la multitudinaria presentación de nuevos futbolistas.

"Soy una persona ambiciosa en mi trabajo, nada conformista, siempre quiero más. Nos marcamos objetivos hace dos meses y medio, algunos los hemos presentado, pero todo en la vida se puede mejorar. Podría haber dado un poquito más", valoró Indias. Una respuesta que matizó al momento. "Me refiero a que siempre se puede hacer algo más,"Podíamos haber logrado más pero no en número, es una plantilla amplia, el míster va a poder elegir", subrayó.

No quiso ponerle una nota a su mercado, pero el zaragocista aseguró que "estoy contento, creo que hemos formado una muy buena plantilla. Firmamos jugadores que creo que pueden rendir y ahora tenemos que conseguir que esos jugadores les saquemos rendimiento. Tenemos un muy buen vestuario, las notas son a final de temporada, lo que seamos capaces de hacer en el campo serán las notas de todo".

Indias es un veterano en este mundo, pero confesó que este verano ha sido distinto. "Era un escenario nuevo, un sitio nuevo, es mi primer mercado. Sabía el escenario que había, en estos dos meses y medio van surgiendo posibilidades, entradas, salidas que no te esperabas... Trabajamos para esto, no es todo idílico. Hay muchas cosas que no controlamos, hay situaciones que no puedes controlarlas porque pertenecen a otros clubes", analizó.

Quizá uno de los debes de Indias ha sido la no incorporación de un central de jerarquía para liderar la defensa. "Le doy muchas vueltas a la cabeza. Tenemos cuatro centrales, podíamos haber metido un quinto al estar Kosa lesionado, pero la versatilidad de algunos jugadores nos ha hecho meter un lateral derecho. Tenemos a Pomares, a Saidu, a Juan Sebastián...", dijo. De Saidu, el hombre de moda en el Real Zaragoza, dijo lo siguiente: "Gabi ha apostado por él y ha demostrado que es uno más. Hay que mantener esa regularidad. Nos da dos posiciones importantes. Tenemos una opción de compra a largo plazo que podamos ejercer cuando queramos. No tenemos que volver loco al chico, que esté centrado y que vaya a más".

Aketxe y Bakis

En el apartado de salidas, una que se produjo y otra que no, los nombres propios en las últimas horas de mercado fueron Aketxe y Bakis. "Lo de Aketxe fue una de esas sorpresas que no controlas. Se hizo todo en cinco o seis horas. Ager no ha tenido el rendimiento que todos pensábamos, es un jugador espectacular. Decidió cambiar de aires. Fuimos de la mano con él, era bueno para todos. El paso lo dio él", subrayó. Sobre Bakis, Indias explicó lo sucedido en su viaje a Turquía. "La sorpresa ha sido que fue allí y el club ha hecho un comunicado y pasó lo que pasó. A partir de ahora, es un jugador más de la plantilla. No ha trastocado nada su no salida, hemos traído a Kenan", dijo, aunque aseguró que se sigue trabajando en una salida del turco.

Sobre las dificultades de las que habló Gabi para fichar a jugadores (habló de que se ha contactado con 100 o 150 nombres), el director deportivo dijo que "no he contado las llamadas que he hecho o recibido. Zaragoza sigue siendo apetecible. Aquí nadie vivimos del pasado. Kenan ha estado en Osasuna, Athletic, Real Sociedad... Paul viene del Lyon... Hay que insistir, hay cosas que no controlas, pero la plaza de Zaragoza todavía es muy apetecible".

Donde más dudas hubo hasta el final fue en la portería, con la llegada de Andrada y la negativa del Rayo con Cárdenas. "Esteban no apareció a última hora, como lo estuvo Dani Cárdenas u otros. No ha venido porque se ha caído otro. Hablamos de porteros de garantías y nos decantamos por Esteban por muchas circunstancias, como situaciones contractuales por el camino", valoró. Sobre tener dos arqueros cedidos, algo completamente inusual, Indias apuntó que "me encantaría tener 25 jugadores en propiedad, pero es inviable. Que sean cedidos no es determinante. Lo importante son las personas, que quieran defender a este club. No le doy una importancia brutal a eso, más allá de que no van a tener contrato, pero igual se quieren quedar".

Donde tampoco se mojó mucho fue a la hora de marcar cuál tiene que ser el objetivo del Real Zaragoza este curso: "Es complicado hablar de eso en Segunda División. Hemos hecho plantillas para no pasar apuros y hemos acabado en Primera y al revés. Nuestro objetivo tiene que ser el partido del sábado y luego no pasar, ni mucho menos, los apuros del año pasado. La Segunda es tan compleja que a lo largo de la temporada pasas por momentos. Es muy compleja, en la recta final se decide. Hay que mirar el día a día, cada domingo, cada victoria celebrarla porque te acercarán al objetivo".