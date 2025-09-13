El tridente Fernando López-Indias-Gabi y el límite salarial más alto de la historia del Real Zaragoza

Unos lo entenderán como un ejercicio responsable de realismo, otros como un excesivo afán de ponerse la venda por si acaban apareciendo heridas. Habrá quienes crean que no es eso ni todo lo contrario. Cada uno ve con los ojos que Dios le ha dado. La cuestión es que desde junio, cuando el proyecto 25-26 del Real Zaragoza echó a andar, tanto Txema Indias como Gabi Fernández, las dos patas deportivas principales del club, coincidieron casi miméticamente en la dirección de sus discursos públicos a la hora de abordar los objetivos del club.

Del director deportivo se recuerda aquella frase de su presentación, que marcó el terreno: “Hablar de ascenso ahora sería una barbaridad”. Del entrenador otras cuantas, la primera en la rueda de prensa en la que se escenificó su renovación: “El objetivo claro a día de hoy es no sufrir. Si queréis que diga que vamos a ascender, estaría engañando”. Con el técnico ha habido más, hasta una anécdota divertida en la visita del Real Zaragoza al ayuntamiento cuando le quisieron retar a sacar una matrícula de honor en este curso y Gabi se escabulló con las tablas que tenía de centrocampista.

Las declaraciones de Indias y de Fernández han estado también salpicadas de numerosos matices porque a nadie amargaría un dulce ni nadie renuncia a nada de manera apriorística. De los tres nombres más relevantes de la SAD en la ciudad, solo Fernando López se desalineó de la ruta marcada por sus compañeros cuando dijo que tenía el pálpito de que el ascenso llegaría en el Ibercaja Estadio, algo que solo puede suceder esta campaña o la siguiente. Si no ocurre nada totalmente imprevisto, para la 27-28 el Real Zaragoza jugará en la Nueva Romareda.

El director general es un hombre joven, diligente y ambicioso, con las mismas ganas de que las cosas empiecen a ir bien que el que más. En una entrevista con este diario este jueves, López no abdicó de su presagio pero lo estiró más hacia la próxima temporada. De la actual, su manera de ver las cosas se resume así: “A la afición hay que decirle la verdad, no mentirle. A día de hoy el ascenso es difícil, pero esto es fútbol…”.

Antes de que se dispute la quinta jornada de Liga, el director general del Real Zaragoza, el director deportivo y el entrenador alinearon sus discursos. El camino que quiere seguir la SAD para esta temporada es el de la prudencia y la máxima cautela. El equipo viene de donde viene, de rozar una catástrofe histórica la pasada temporada y está como está: dos puntos de doce en los cuatro primeros partidos de la corriente. Eso sí, en su fuero interno, ninguno de ellos renuncia a nada.

El escenario tiene sus contrastes curiosos. Con mucho menos dinero para invertir en el equipo, el Real Zaragoza fue de naturaleza más optimista durante años y años. Verdaderamente, la cosa no funcionó. Probar por la vía de la moderación es la elección para esta Liga, en la que la SAD contará con el límite salarial más alto de toda su historia, donde se incluyen unos cuantos jugadores heredados que siguen aquí porque no ha habido otro remedio. La cifra final es muy importante y, desde luego, compatible con aspiraciones mayores a las que el club verbaliza a través de sus voces principales.