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El Tribunal Supremo suizo absuelve a Rubiales tras un recurso de Tebas

La justicia suiza cierra el caso de la supuesta grabación ilegal de Luis Rubiales, desestimando la denuncia interpuesta por Javier Tebas tras siete años

Rubiales, durante el acto de presentación de su libro en Barcelona

Rubiales, durante el acto de presentación de su libro en Barcelona / Dani Barbeito

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EFE

Motril

La Primera Sala de Derecho Penal del Tribunal Federal Supremo de Suiza ha absuelto al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales en la denuncia presentada en 2019 por el presidente de La Liga, Javier Tebas, que la acusaba de supuestamente haber realizado una grabación en una reunión de componentes de la UEFA sin el consentimiento de éstos.

El fallo del Tribunal Federal Supremo Suizo, al que ha tenido acceso EFE, de esta forma rechaza el recurso presentado por Javier Tebas a la sentencia de fecha 17 de febrero del Tribunal de Apelación Penal que declaraba la inocencia de Luis Rubiales en relación a las acusaciones realizadas por el presidente de LaLiga de realizar esas grabaciones de conversaciones.

De Igual forma, la sentencia dictada por el tribunal suizo, de fecha 29 de julio, mantiene la condena a Javier Tebas del pago de las costas ocasionadas en el proceso judicial.

La sentencia ha sido muy bien acogida por el expresidente de la RFEF, que ha indicado a EFE estar "muy contento, al ser ya definitiva" y al “hacer justicia tras siete años», y además porque se demuestra que Tebas "ha buscado permanentemente la erosión" de su imagen "con falsedades, ayudado de determinados medios de comunicación con intereses muy distintos a la verdad y el rigor".

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El motrileño también ha insistido en su "legal forma de actuar y en la inocencia frente a las falsas acusaciones" que tanto su equipo como él han "padecido", y ha destacado que seguirá "luchando para que se haga justicia".

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