Tres exjugadores del Real Zaragoza encuentran nuevo destino en el fútbol europeo

El mercado de fichajes continúa su rumbo y varios exjugadores del Real Zaragoza han cambiado de equipo en las últimas horas: Lecoeuche, Marc Gual y Zanimacchia.

Quentin Lecoueche jugará la próxima temporada en Polonia. El francés ha fichado por el Wisla Plock tras desvincularse del Caen, club propiedad de Kylian Mbappé que certificó su descenso al tercer escalón francés la pasada temporada. El lateral zurdo llegó al Real Zaragoza el verano de 2023, firmando por dos años (aunque solo cumplió uno) y las lesiones apenas le dejaron espacio en el equipo, ya que el curso pasado disputó en Ligue 2, 26 partidos, con 18 de titular y más de 1.500 minutos.

Por otro lado, Marc Gual cambia el Legia de Varsovia por el Rio Ave portugués. El delantero, que pasó por el Real Zaragoza en la temporada 18-19, abandona el club polaco donde ha estado dos años. En el Legia, Marc Gual ha marcado 30 goles y ha dado 15 asistencias.

"Marc, gracias por representar nuestros colores y te deseamos mucha suerte en tu futura carrera", publicó el Legua en sus redes para despedirse del exzaragocista que tendrá que hacerse un hueco en la delantera del equipo vilacondense donde tendrá la competencia de Clayton, uno de los mejores arietes del campeonato.

Por último, el Módena italiano anunció ayer la incorporación de Luca Zanimacchia. El jugador, propiedad del Cremonese, llega a su nuevo equipo mediante una cesión con opción de compra. El extremo estuvo en el Real Zaragoza en la campaña 20-21 siendo el cuarto italiano y siguiendo los pasos de Lanna, Lanzaro y Contini. El futbolista llegó cedido desde la Juventus y desde que se fue, Zanimacchia no ha vuelto a salir de su país.