"Es una traición monumental": El precio de las entradas para el Mundial aumenta un 370 % respecto a Catar

Las expectativas para el Mundial de 2026 no frenan la polémica en torno a la política que se está adoptando y los palos en las ruedas que cada vez dificultan más a los aficionados que sueñan con vivirlo en directo. La FSE ha compartido cifras que reflejan un aumento del 370 % en los precios de las entradas para este verano, en comparación con los de Catar 2022.

Se calcula que quien quiera seguir a su selección por Estados Unidos, Canadá y México deberá desembolsar alrededor de 5.860 €, frente a los 1.248 € de hace cuatro años. Esto no incluye el coste del viaje ni la tendencia al alza de los precios, por lo que el gasto total podría acercarse fácilmente a las cinco cifras.

Si ponemos la lupa en las distintas fases del torneo, el aumento también da vértigo. Seguir a la selección durante los tres partidos de la fase de grupos costará unos 500 €, muy lejos de los 175 € de Catar, donde un solo encuentro de la primera ronda valía apenas 58 €.

En las rondas del K.O. la tendencia continúa. La nueva ronda de 32 costará 200 € a los aficionados. A partir de ahí, los precios seguirán subiendo: 250 € en octavos, 578 € en cuartos y 782 € en semifinales. Unos importes que contrastan con los 82 €, 175 € y 303 € respectivamente de hace cuatro años.

Estos precios desorbitados han llevado a la FSE a emitir un comunicado en el que critica duramente a la FIFA y a Gianni Infantino: "Football Supporters Europe se muestra consternada por los precios desorbitados que la FIFA ha impuesto a los aficionados más fieles para la Copa Mundial de la FIFA del próximo año".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA le entrega al presidente Donald Trump el Premio de la Paz / Evan Vucci / AP

"En las tablas de precios publicadas gradualmente y de forma confidencial por la FIFA, las entradas asignadas a las asociaciones nacionales, que suelen distribuirlas a través de grupos oficiales de aficionados o programas de fidelización, están alcanzando niveles astronómicos".

Según la FSE, un aficionado que quisiera seguir a su selección desde la fase de grupos hasta la final debería pagar cinco veces más que en la última edición. Además, seguir a una afición participante añade presión, ya que para asegurar el boleto tendrían que abonar la cantidad íntegra a principios de 2026, sin posibilidad de aplazar el pago el tiempo suficiente para organizar el viaje.

La FIFA ha añadido otra barrera más: ha decidido reservar el escaso número de entradas de categoría 4, la más baja, para la venta general, sujetas a precios dinámicos. "Se trata de una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo, que ignora la contribución de los aficionados al espectáculo que supone", denuncia la FSE.

Por primera vez en la historia de los mundiales, no se ofrecerá un precio uniforme para todos los partidos de la fase de grupos. En su lugar, la FIFA introducirá una política de precios variables basada en criterios vagos, como el atractivo percibido del partido. Así, los aficionados de distintas selecciones nacionales pagarán precios distintos por la misma categoría y fase del torneo.

El comunicado concluye con un llamado directo: "Instamos a la FIFA a que detenga inmediatamente la venta de entradas PMA, entable consultas con todas las partes afectadas y revise los precios y la distribución de categorías hasta encontrar una solución que respete la tradición, la universalidad y la importancia cultural de la Copa del Mundo".