Así se trabaja en el Mundial: la intrahistoria de dos jóvenes españoles que trabajan en palcos de 5.000€ la entrada

Entre la paliza física y el glamur más exclusivo de la FIFA, así es como se encuentran los chamacos trabajando en el Mundial, concretamente en Ciudad de México. El Estadio Azteca no es un campo de fútbol cualquiera. Sus gradas respiran la mística de los mundiales clásicos; es el suelo sagrado donde Diego Armando Maradona firmó la 'Mano de Dios' y el gol del siglo en el 86. Cuarenta años después, el templo mexicano vuelve a disfrutar con el Mundial 2026, pero en esta ocasión, la magia no solo está abajo en el césped, sino arriba, en la zona más prohibitiva del estadio. Allí, donde una entrada de hospitalidad VIP ronda los 5.000 euros, un batallón de jóvenes trabajadores españoles vive su propia maratón con 'porras' de fondo.

Vista del Estadio Azteca antes del partido inaugural / EFE

Ellos no visten de corto, sino con el uniforme de la que es considerada la élite de la hostelería deportiva. «Somos el catering más grande del mundo, trabajamos con FIFA y con UEFA», relata en primera persona Bosco Quevedo, uno de los jóvenes españoles desplazados al torneo. El desafío no es para menos: han cruzado el charco para encargarse en exclusiva del estadio con más historia de, un campeonato del mundo, donde la mayoría de estadios están prácticamente nuevos. «Hemos venido aquí todos a trabajar al Mundial, el mes entero solo en Ciudad de México, aunque también trabajamos en Nueva York y en Miami; lo que pasa es que nosotros hemos venido solo a Ciudad de México».

Dos horas de autobús para tocar el cielo VIP

Detrás del brillo de las copas de champán que degustan las altas esferas hay una realidad mucho más terrenal. El día a día de estos jóvenes empieza lejos de los focos, en un hotel de la capital donde comparten el día a día, rutinas y, sobre todo, cansancio. Para llegar a su puesto de trabajo tienen que enfrentarse diariamente al gigantesco tráfico de la megalópolis mexicana: una hora de trayecto en autobús de ida y otra hora de vuelta.

Dos horas de carretera para cruzar la ciudad con un único objetivo: acondicionar los palcos, pulir cada detalle y poner en orden unos preparativos que no admiten el más mínimo error. Las jornadas son maratonianas para estos chavales y el nivel de exigencia física es brutal en una zona con mucha humedad, algo que el propio protagonista reconoce sin paños calientes: «Trabajamos un un montón, una pasada lo que trabajamos, hacemos muchas horas». Sin embargo, la balanza se compensa con una experiencia personal y profesional inolvidable: «Luego es súper divertido porque dentro del trabajo somos gente de distintos países juntos y estamos viviendo el Mundial».

El palco de Infantino y la paradoja del 95%

Cuando las puertas de los palcos ejecutivos se abren y el balón empieza a rodar, el trabajo realizado durante días atrás cobra su sentido. La magnitud de la operación es titánica, ya que el equipo está «atendiendo a más de 7.000 personas» por partido. Estos jóvenes españoles se convierten en las sombras que sirven directamente a la mismísima aristocracia del fútbol mundial: «Tenemos tanto palcos VIP como los palcos ejecutivos en los que por ejemplo se atienden a figuras importantes como Infantino, Ceferin, todos los embajadores de la FIFA pues ya sean Ribéry, Luis Figo, etcétera», nos cuenta Diego Olalquiaga, otro valiente implicado en el servicio que no dudo en hacer su maleta para acudir al Mundial.

Así se ve el Estadio Azteca a pie de campo / Pablo Díaz

Servir y atender las peticiones de los hombres que manejan los hilos del deporte rey es solo una parte del espectáculo. La otra es el paisanaje y el ambiente que se genera en las alturas del Estadio Azteca, desde donde observan el fútbol a la mínima que se pueden desmarcar de la comanda. El trabajador, Bosco Quevedo, relata una situación de lo más surrealista y 'random' vivida en el partido inagural, digna de la mejor crónica social de tribuna: «Ayer por ejemplo, pasó algo random porque en el palco VIP estaba todo el mundo con la camiseta de México y el 95% no eran ni de México; eran americanos o de centroamérica. Por esa parte bastante chulo». Millonarios de todo el planeta mimetizados con la afición local en un melting pot multicultural.

El Mundial dura un mes entero y la presión en el backstage es máxima. Saben que les quedan por delante muchas horas de autobús, pocas de sueño y un ritmo frenético de trabajo, pero se quedan con lo positivo de una oportunidad única en la vida de la que no se olvidarán: «Mucho trabajo, pero un trabajo muy divertido».