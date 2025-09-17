De la Torre vuelve a hablar de las posibles ubicaciones de la Nueva Rosaleda

Francisco de la Torre se vuelve a pronunciar sobre los planes para la Nueva Rosaleda que debe acoger en el futuro al Málaga CF y a un mayor número de aficionados blanquiazules que en el recinto actual. Tras el rotundo fracaso de abandonar el proyecto de la Rosaleda 2030 para ser sede del Mundial que organizar España de la mano de Portugal y Marruecos, ahora las instituciones propietarias -Ayuntamiento, Diputación y Junta Andalucía- deben diseñar un nuevo plan para dotar a la ciudad y a su equipo de un campo a la altura de lo que se merece.

Posibles ubicaciones

Uno de los puntos claves para este nuevo proyecto, que no debe dilatarse demasiado en el tiempo por la necesidad de un nuevo estadio después de que La Rosaleda se haya quedado pequeña, es la ubicación que tendrá la Nueva Rosaleda. Hay varias opciones, incluso remodelar el actual en el mismo lugar, cosa que no está totalmente descartada. «Estamos avanzando en la redacción de un pliego que nos permitirá contratar especialistas en analizar las ventajas e inconvenientes de cada una de las localizaciones, que no son tantas. Málaga es una ciudad preciosa situada entre montañas y el mar con muy pocos llanos para poder escoger. Pero hay algunas opciones y ese tema lo verán con detalle. El pliego debe estar listo para el mes próximo, para octubre. O sea que ahí ya tendremos un emplazamiento. El actual nunca hay que descartarlo. Es el que yo defendía para el mundial, como el más histórico», dijo De la Torre en una entrevista este miércoles en Cope Málaga.

El alcalde y el resto de administraciones propietarias saben perfectamente las limitaciones que tiene la zona actual de La Rosaleda para convertirla en un estadio de más de 45.000 espectadores. «Tiene una limitación de 45.000 espectadores en el proyecto que se está planteando. Y ahí, si se aspira a crecer algún día, sería más difícil. Entonces eso es lo que hay que valorar y ver. Por tanto, ahí el compromiso está firme de las tres administraciones propietarias del estadio y lo tendremos con seguridad. Ahí no tenemos complicación de fecha ni necesidad de sacar al club fuera para que jugara como pasaba con lo del mundial en el estadio de Atletismo. Donde el club decía que podía perder 15 o 16 puntos en la tabla, el Málaga por aquello de las calles del Atletismo. Separando la afición de los jugadores», comentó.

Ventajas e inconvenientes

Puerto de la Torre, Monte Coronado, Campanillas, la ampliación de la Universidad... Hay varias opciones, algunas con más pegas que otras. Una opción que gusta entre los aficionados son esos terrenos en la zona de la Universidad. «Es cierto que esta zona puede ser más atractiva. Puede ser. Tiene que verse todo eso. Porque está más dentro de la ciudad que las otras en principio». «La zona del Monte Coronado tiene algún problema sobre el tema de protección del monte o no. Que no sé si es compatible o no. Ya lo veremos. Los temas que hay que analizar. Y las otras opciones están encima de la mesa», añadió.

En este entrevista con los compañeros de Deportes Cope Málaga, el alcalde también habló sobre el Martín Carpena y esos arreglos menores necesarios. «Tenemos que arreglar las gradas telescópicas, eso sí, porque han cumplido ya bastantes años de vida y tienen algún que otro problemilla, pero pocas cosas más hay de arreglar. El Martín Carpena se conserva bastante bien con su famoso marcador nuevo, que es extraordinario. Pero el tema del sonido ha mejorado mucho también, el aire acondicionado estamos en ello también, en fin, para que tenga el máximo confort todo. Siempre hay mejoras posibles», explicó.

Vía: La Opinión de Málaga