Toni Kroos crea su '11' histórico y divide las redes con sus elecciones

El alemán Toni Kroos abandonó el fútbol al término de la temporada pasada, tras la eliminación de la selección alemana en la Eurocopa a manos de la selección española que salió campeona. Antes, se despidió de la afición del Real Madrid donde jugó durante 10 temporadas y consiguió cinco de sus seis Champions League.

Batuta en el centro del campo, los blancos sintieron la falta del centrocampista enormemente durante la temporada pasada, pues no encontraron un futbolista similar. Ahora, ya alejado del césped, se ha atrevido a crear su alineación titular histórica en su visita a la Icon League, una especie de Kings League donde han aparecido exfutbolistas como Nani, Ribéry o Quaresma, y ha abierto algún que otro debate con la elección de sus jugadores.

Toni Kroos durante su último partido como jugador del Real Madrid, en la final de la Champions League, señalándose el escudo de cara a la afición madridista / EFE

Pese a haber compartido vestuario con Iker Casillas, por ejemplo, elige a Manuel Neuer como su guardameta de confianza, mientras que en la zaga pone a Sergio Ramos por la izquierda y a Paolo Maldini por la derecha.

Los laterales son para su excompañero Marcelo en la izquierda y para la derecha, duda entre Dani Alves y Philipp Lahm, aunque termina quedándose con el que fuera su compañero en el Bayern de Múnich.

Para el medio del campo no tiene tantas dudas y pone a Luka Modric, ganador del Balón de Oro de 2018, Zinedine Zidane, galardonado en 1998 durante su etapa en la Juventus. Un cambio importante es la posición en la que sitúa a Leo Messi, ganador del premio en ocho ocasiones, pues se le suele ubicar en la banda derecha, aunque el alemán lo coloca en la posición de mediocentro ofensivo.

Precisamente, en el extremo derecho ubica a Ronaldinho, Balón de Oro de 2005, uno de los mejores regateadores de todos los tiempos. En la izquierda no podía faltar su excompañero Cristiano Ronaldo, que lo ha ganado en cinco ocasiones y sigue marcando a sus casi 41 años en Arabia.

Toni Kroos siendo 'mentado' por sus compañeros / EFE

La posición de '9' la guarda para el 'Fenómeno', Ronaldo Nazario, el que para muchos es el mejor delantero centro de la historia del fútbol y mejor jugador del mundo en 1997 con el Inter de Milán y en 2002 con el Real Madrid.

Aunque la mayoría de comentarios felicitan al exfutbolista por sus elecciones, -"por fin alguien da su alineación con un poco de cerebro", apuntan- hay algunos que creen que podía haber incluído a otros. Como muestra, uno apunta que "Roberto Carlos fue mejor en la banda izquierda", mientras que otro se pregunta donde están algunos nombres históricos como Beckenbauer, Matthäus, Maradona, Pelé, Cafú, Buffon o Cruyff, entre otros. También hay quien le pregunta si no se vería en ese '11' y quien le da las gracias por "no olvidarse de respetar a los jugadores del Barcelona".