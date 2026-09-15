Tomás Roncero se moja sobre la pelea por el Balón de Oro: "Lamine se quiere colar"

Queda más de un mes para conocer al ganador del Balón de Oro, que se entregará el próximo 26 de octubre en Londres, pero el debate ya está completamente abierto. Lamine Yamal y Kylian Mbappé han sido dos de los últimos en pronunciarse sobre sus opciones y ambos han defendido que tienen argumentos suficientes para hacerse con el premio, aunque sus opiniones no coinciden sobre quién merece estar por delante.

El jugador azulgrana fue muy contundente durante su entrevista para 'Universo Valdano', donde aseguró que ambos son actualmente los dos mejores jugadores del mundo y defendió su candidatura por los títulos que ha conquistado esta temporada: "Yo creo que los mejores del mundo quizá somos dos. Y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos yo y Mbappé los mejores del mundo".

El delantero francés también reivindicó sus opciones y aseguró que merece el galardón gracias a sus registros individuales, los goles en las grandes competiciones y su rendimiento durante el Mundial: "Ningún jugador fue mejor que yo la temporada pasada".

Lamine y Mbappé / Sport

Sobre este tema ha hablado Tomás Roncero para 'El Chiringuito', y ha dejado fuera de su pronóstico a Lamine. Preguntado por quién debería ganar entre el azulgrana y Mbappé, el periodista considera que el jugador blanco tiene claramente más opciones, aunque su apuesta final va todavía más lejos y sitúa a otro futbolista español en la lucha definitiva por el premio.

"De lo que ha dicho Lamine falla el 50% porque si alguien lo puede ganar entre ellos dos es Kylian Mbappé. Yo sostengo que la final de este Balón de Oro va a ser entre Mbappé y Rodri", aseguró el periodista.

Roncero explicó que ambos jugadores parten con argumentos diferentes para convencer a los votantes: "Rodri por si pesa más el Mundial. Fue el MVP del Mundial y campeón con España. Y si es por conquistas individuales, Mbappé claramente".

En cambio, es mucho más crítico con Lamine, ya que cree que el joven azulgrana todavía tiene que esperar para entrar de lleno en una pelea de este nivel: "Lamine, perdón, se quiere colar. Lamine será muy bueno, pero si es que en el Mundial fue el octavo o noveno jugador de España. ¿Y qué hizo en la Champions? Lamine ya te llegará, que eres muy joven".

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Roncero terminó reafirmando su pronóstico y dejando claro que el Balón de Oro acabará estando entre esos dos jugadores, aunque la balanza podría inclinarse hacia uno u otro dependiendo del criterio que tenga más peso: "Insisto, la final va a ser entre Rodri y Mbappé, y si manda más lo colectivo, lo va a ganar Mbappé".