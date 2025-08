Toché manda un aviso al Deportivo: "No vamos a malvender a ningún jugador, más siendo importante como Riki"

"No vamos a regalar ni a malvender ningún jugador, más siendo importante, como Riki". Toché , exdeportivista y director deportivo del Albacete, mandó un aviso al Dépor ante los reiterados intentos que trascienden los mercados de llevarse a su pivote titular. El asturiano es el gran objetivo para el centro del campo coruñés tras la llegada de Gragera para cerrar una posición que se le ha enquistado en las dos últimas temporadas. El dirigente dio su punto de vista sobre en qué punto se encuentra una posible llegada del pivote a Riazor, sin poner la mano en el fuego por un previsible desenlace de la operación. "Estamos en pleno mercado, puede suceder cualquier cosa, no solo con él, con todos los jugadores. Él tiene contrato con nosotros, está feliz, es jugador importante, es capitán, está entrenando como uno más, está superilusionado con la temporada que vamos a hacer. Asegurar que se va a quedar 100% no lo puedo asegurar, pero él es feliz aquí y nosotros no vamos a traspasar a ningún jugador ni lo vamos a regalar que sabemos que es importante para nosotros", apunta un Toché que ha incidido en esa comodidad del jugador en un equipo que le rescató del Burgos y que le llevó a Segunda. Según él, Riki no le ha pedido al Albacete marcharse, a pesar de esa importante oferta por cuatro años que le ha hecho el Dépor: "Rotundamente no. Entiendo que salgan muchas cosas, pero él, si tiene algo, es mucho cariño al Albacete, a la afición, al club. En ningún momento ha pedido salir porque él es feliz aquí. No sé lo que va a pasar en un futuro, no sé si va a venir un club y pagar la cláusula, pero de nuestra parte no vamos a regalar ni a malvender ningún jugador, más siendo importante, como Riki".

El Dépor no llega, de momento, a las exigencias manchegas que se ha remitido en los últimos días a su cláusula de resccisión de en torno a dos millones de euros. El club coruñés maneja la alternativa de Antonio Sánchez y se mueve para cerrar la mejor plantilla. El Albacete también y, de hecho, no renuncia a renovar al propio Riki, que acaba contrato en unos meses, el 30 de junio de 2026: "Hay una declaración de intenciones (para ampliarle el contrato), él lo sabe, yo hablo con él casi a diario. Sabe que es un jugador importante, no solo para este año, para posteriores, de futuro. Encaja en nuestra plantilla, es querido, pero una oferta de números no hemos entrado a hablar porque estamos en pleno mercado. Iremos solucionando esos temas e intentamos que Riki esté aquí muchos años. Somos un equipo que encaja muy bien para él".