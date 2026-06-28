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El titánico patrimonio de Xabi Alonso (44 años): mansiones de lujo, acuerdos millonarios y ahora entrenador del Chelsea
Una fortuna construida entre el fútbol, la inversión y su imagen global
La marcha de Xabi Alonso del Real Madrid, anunciada un día después de la derrota frente al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, marcó un giro decisivo en su carrera. El club blanco comunicó oficialmente su salida y, meses después, se confirmó su nuevo destino: Alonso es el nuevo entrenador del Chelsea, donde asumirá la reconstrucción deportiva del conjunto londinense.
Este movimiento ha reavivado el interés por su figura, no solo en lo deportivo, sino también en la sólida arquitectura patrimonial que ha levantado con visión estratégica.
Mucho más que un técnico: el arquitecto de su propia fortuna
Antes de su etapa en los banquillos, Alonso construyó una carrera de élite en la Real Sociedad, el Liverpool, el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Su trayectoria le permitió acceder a salarios millonarios y a una proyección internacional que supo transformar en oportunidades de negocio.
Durante su contrato como entrenador del Real Madrid habría percibido entre 7 y 9 millones de euros anuales, pero su estrategia económica comenzó mucho antes: desde sus años como jugador profesional empezó a diversificar su patrimonio, apostando por inversiones estables y de largo recorrido.
El imperio inmobiliario que pocos conocían
El sector inmobiliario es uno de los pilares más sólidos de su riqueza. A través de Tavaro XXI S.L., empresa gestionada por su esposa Nagore Aranburu, Alonso ha adquirido propiedades de alto valor en Madrid y el País Vasco.
Mansión en El Viso (Madrid)
Una vivienda de 920 m², situada en una parcela de 620 m², valorada en torno a 15 millones de euros. Cuenta con seis dormitorios, ocho baños, sala de cine, piscina, jardín de 300 m² y garaje para cinco vehículos. Fue adquirida sin hipoteca en 2015.
Chalet exclusivo en Igeldo (San Sebastián)
Una parcela de 10.728 m² con mil metros edificados y vistas panorámicas al Cantábrico. Su valor supera los 2 millones de euros y actualmente está inmersa en un litigio urbanístico tras denuncias de asociaciones ecologistas.
Estas inversiones, gestionadas en conjunto con su esposa, han consolidado un patrimonio inmobiliario que continúa expandiéndose.
La marca Xabi Alonso: un activo de alto valor
Su imagen pública es otro de los motores de su fortuna. Ha sido embajador de Emidio Tucci, El Corte Inglés, Adidas y Porsche, además de colaborar con el videojuego Top Eleven.
En Instagram supera los 13 millones de seguidores, lo que lo convierte en un perfil especialmente atractivo para acuerdos comerciales.
Un futuro deportivo por escribir, un futuro económico blindado
La llegada de Xabi Alonso al Chelsea abre un nuevo capítulo en su carrera como entrenador. Mientras la Premier League se prepara para recibirlo, lo que sí parece claro es que el técnico vasco ha construido una red patrimonial robusta, diversificada y estratégicamente planificada.
Su futuro deportivo puede estar lleno de incógnitas, pero su futuro económico está más que asegurado.
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