Tira y afloja por Flakus entre Castellón y Murcia

David Flakus será el siguiente en abandonar las filas del CD Castellón. Desde que la temporada pasada fuera una pieza clave en el Real Murcia --al que se marchó cedido--, y a sabiendas que no iba a tener demasiados minutos en las filas del conjunto albinegro, los murcianos habían insistido en volver a contar con sus servicios y, salvo cambios de última hora, el delantero esloveno se convertirá en jugador pimentonero en las próximas horas.

Flakus les dio el sí después de que estos le mejoraran su propuesta económica inicial, pero quedaba el acuerdo entre clubs. El Real Murcia valoró todas las opciones y propuso un traspaso por una cantidad cercana a los 500.000 euros que inicialmente fue rechazada. Sin embargo, algo ha cambiado en el Castellón, más dado ahora a dejar salir al futbolista para liberar una ficha de su equipo con la que poder incorporar a algún otro futbolista en estos últimos días de mercado. Se ha vuelto negociar y se han introducido una serie de variables que compensarían a los orelluts.

Desde Murcia se apuntaba que solo faltarían unos flecos y el traspaso se anunciaría este martes. Cabe recordar que el mercado de fichajes se cierra el 1 de septiembre a las 23.59 horas y, aunque Flakus quería jugar en Segunda, finalmente su destino será el grupo 2 de Primera Federación.