Más tiempo para Charlie Patiño en el Deportivo

Fernando Soriano reconoció que se encontraron a otro Charlie Patiño esta pretemporada, más parecido al que ficharon hace un año que al vieron en los últimos meses por Abegondo siendo una sombra de sí mismo. Pero el fútbol son resurrecciones y estados de forma, también aprovechar el momento. La pretemporada, con la lesión de José Ángel y la decisión de prescindir de Omenuke Mfulu, le ofreció el primero y no lo dejó pasar. El segundo se lo ha encontrado en este inicio de Liga con los problemas físicos de José Gragera. El asturiano ya fue baja ante el Sporting y se hizo público un parte médico después de que llevase toda la semana al margen del grupo. El jugador que llegó a A Coruña en calidad de cedido por parte del Espanyol sufre «una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda». El club coruñés no hizo público un tiempo estimado de ausencia de los terrenos de juego, pero es baja segura ante el Mirandés y es más que probable que se pierda algún duelo más en este mes de septiembre. Gragera «estará unos días con tratamiento médico y de fisioterapia y, en función de su evolución, iniciará una fase de readaptación física, paso previo a su regreso a los entrenamientos con el grupo», según la entidad blanquiazul. Su ausencia se suma a la de José Ángel y le da espacio al fabrilista Kike Fernández y al canterano Rubén López, pero sobre todo al británico, que será de nuevo titular mañana en Mendizorroza ante el Mirandés. Este panorama le concede una moratoria para que se pueda afianzar en la posición de 6 y para que haga méritos para discutirle el puesto a un futbolista como José Gragera que llegó a A Coruña para ser importante en el proyecto blanquiazul.

Paso adelante de Mulattieri

No hubo buenas noticias con José Gragera, pero sí con Samuele Mulattieri. El italiano corría el riesgo de perder su recién ganado sitio en el once titular por una disputa en la que acabó lastimado en un entrenamiento, pero finalmente el transalpino dejó atrás las incomodidades de los últimos días y se sumó al trabajo de grupo en la mañana de ayer a las órdenes de Antonio Hidalgo. Saltaron las alarmas al ausentarse el miércoles por control de cargas y ahora ya está listo para que el técnico catalán vuelva a decidir entre él y Eddahchouri. Todo hace indicar que repetirá como referente ofensivo porque se ha ganado su confianza y porque tampoco se esperan grandes novedades en la apuesta inicial para el partido frente el Mirandés. El 1-0 ante el Sporting invita a la continuidad.