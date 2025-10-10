Thomas Tuchel carga contra los aficionados ingleses por el poco ambiente en Wembley: "No estuvo a la altura"

El parón de selecciones sigue su curso y ya tan solo queda una semana para el regreso de la competición de clubes. Mientras tanto, Inglaterra ganó ayer por 3 a 0 contra Gales en un amistoso en el que el azulgrana Marcus Rashford salió tras el descanso.

El encuentro se resolvió por la vía rápida y en tan solo 20 minutos los hombres de Thomas Tuchel ya habían situado en el marcador el resultado con el que terminó el choque, con tantos de Rogers, Watkins y Saka.

Pese a la cómoda victoria, su entrenador no terminó nada contento con la actitud de la grada durante los 90 minutos y criticó a los ingleses tras el pitido final.

Inglaterra superó a Gales / X

"Sólo escuchamos a los aficionados de Gales durante media hora. Es un poco triste porque el equipo merecía más", apuntaba ante los medios. Más tarde, sin embargo, puntualizó que solamente se refería a este partido en cuestión y que "el apoyo en Serbia fue absolutamente fantástico. Me encantan los aficionados al fútbol inglés", aunque "el ambiente de hoy no estuvo a la altura del rendimiento en el campo".

Lejos de terminar, ironizó con el silencio que se escuchaba en Wembley: "No podemos hacer más que ir 3-0 en un derbi. Pensaba, ¿por qué el estadio sigue con el techo puesto? Habría deseado un poco más de apoyo en las fases difíciles. En la segunda mitad, para apoyarnos, hubo demasiado apoyo para Gales", indicaba intentando bromear con el asunto.

La sinceridad alemana de Tuchel no gustó demasiado a algunos aficionados a la selección de los Tres Leones y las redes sociales se llenaron de reacciones de todo tipo.

Thomas Tuchel durante el partido Inglaterra-Gales. / ·

"Habría habido muchos fans primerizos, familias, niños... no hacía falta", excusaba uno, alegando que al ser un partido amistoso era más fácil que no hubiera tanto 'hooligan' como en un clasificatorio o competición oficial.

Otros tiraban de ironía inglesa: "Tuchel se está burlando de los aficionados ingleses en Wembley, y eso seguro que saldrá bien...", mientras que algunos se excusaban al ser un amistoso además de que "el partido terminó a los 20 minutos".

Inglaterra volverá a jugar el domingo 13 en un partido clasificatorio para el Mundial 2026 en Letonia, cuarta clasificada del grupo que lidera la selección de Tuchel.