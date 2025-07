Thomas Partey, acusado de violación y agresión sexual

Thomas Partey, agente libre desde el pasado 1 de julio después de finalizar su vinculación con el Arsenal, fue acusado de cinco delitos de violación, además de un cargo de agresión sexual, según comunicó el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) e informaron medios británicos como 'Sky News'.

"La Fiscalía de la Corona ha autorizado al Servicio de Policía Metropolitana a acusar a un hombre tras la presentación de un expediente de pruebas por parte de los detectives. "La Met ha emitido una acusación y requisitoria contra Thomas Partey, de 32 años (13/06/1992), de Hertfordshire, en relación con los siguientes delitos: Cinco cargos de violación, Un cargo de agresión sexual", se informa en la nota emitida

Según los informes de la Policía Metropolitana, los delitos ocurrieron entre 2021 y 2022. Los cargos involucran a tres mujeres con dos cargos de violación relacionados con una mujer, tres cargos de violación relacionados con una segunda mujer y un cargo de agresión sexual relacionado con una tercera mujer. Informa la 'BBC' que se estima que el ghanés comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el martes 5 de agosto.

Thomas Partey, esta temporada con el Arsenal / VINCE MIGNOTT / EFE

Jaswant Narwal, del Servicio de Fiscalía de la Corona, relató: “El Servicio de Fiscalía de la Corona ha autorizado hoy el procesamiento de Thomas Partey por múltiples cargos de violación, después de revisar cuidadosamente un expediente completo de pruebas. Nuestros fiscales han trabajado en estrecha colaboración con los oficiales de la Policía Metropolitana que han llevado a cabo la investigación, para revisar la evidencia y asesorar sobre los cargos apropiados. Recordamos a todos que el proceso penal está activo y el acusado tiene derecho a un juicio justo. Sabemos que este anuncio despertará un gran interés público, pero es fundamental que no se publiquen informes, comentarios ni se comparta información en línea que pueda perjudicar de alguna manera estos procedimientos".

Partey fue detenido por primera vez durante el mes de julio de 2022, aunque por aquel entonces no fue acusado y continuó defendiendo los intereses del Arsenal mientras las investigaciones correspondientes estaban en curso. Precisamente, 'The Telegraph' informó de que un futbolista de la Premier League estaba siendo investigado por delitos sexuales, pero la ley británica estipula que hasta que no hay una acusación formal, no se puede mencionar en medios al investigado. La acusación se hizo pública tres días después de su desvinculación con el Arsenal.