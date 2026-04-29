A Thierry Henry no le gustó el PSG-Bayern: "Esto es fútbol de Tik-tok"

Fue un encuentro descomunal a nivel ofensivo. El PSG-Bayern deslumbró a nivel internacional con un contundente 5-4, un espectáculo trepidante que no gustó a todos. El exfutbolista Thierry Henry indicó que los dos equipos no se mostraron como un conjunto y que se olvidaron de sus sistemas defensivos en un partido roto desde el inicio: "Escuchen, necesitamos tener una conversación seria sobre lo que estamos viendo. Todos están en las redes sociales gritando: ‘¡Oh, qué partido!’. ¿Pero lo es? ¿En serio? Tenemos que parar. Tenemos que dejar de llamar a esto ‘gran fútbol’. Lo que vimos esta noche no fue una semifinal de la Champions League. Fue fútbol callejero. Fue un partido de patio de colegio", indicó en la 'CBS'.

Para Henry, la esencia de las noches mágicas en Europa y en la Champions radica en la inteligencia, la solidez y el carácter táctico, elementos que, según él, brillaron por su ausencia en ambos equipos. Cuestionó severamente el planteamiento de “tú anotas, luego yo anoto”, señalando que ni franceses ni alemanes supieron “cerrar una puerta y echarle llave al partido. No quiero un 5-4. Denme un 1-0 donde cada entrada se sintiera como una guerra. Denme un partido donde los defensores realmente defiendan", aseguró.

Henry realizó una reflexión sobre el fútbol moderno y criticó en que todo se basara en el juego ofensivo a la hora de alabar el resultado final: "Es llamativo, es ‘fútbol de TikTok’, pero la joya del juego está desapareciendo”, reflexionó el analista. “Todos persiguiendo momentos, jugadas destacadas, números. Pero el fútbol no se trata solo de brillar individualmente. Se trata de control, disciplina y responsabilidad colectiva", comentó.

Pese a todo, Henry reconoció que se lo pasó bien: "¿Sabes qué? Llevamos más de un año, o un año y medio o dos, quejándonos de que el fútbol es 'aburrido', entre paréntesis y demás. Ese partido no fue aburrido. Y, de nuevo, si nos ponemos el sombrero de profesionales, tendremos que analizar algunos aspectos de los goles que se encajaron. ¿Pero sabes qué? Yo me lo pasé bien y creo que todos en casa también se lo pasaron bien".