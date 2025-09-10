Theo Zidane, sobre el Andorra: «Es un equipo que se parece un poco a nosotros»

El Córdoba CF ya prepara el encuentro de la quinta jornada de Liga, que le enfrentará en el estadio Encamp, el próximo domingo, a un Andorra (14.00 horas) que sufrió el pasado lunes la primera derrota de la temporada, en Eibar (2-0).

Primera victoria

Para valorar el choque pasó por la sala de prensa del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel Theo Zidane, que disfrutó el pasado sábado, ante el Castellón, de su primera titularidad en la actual temporada después de disfrutar de minutos ante la UD Las Palmas y contra el Valladolid.

Precisamente, el francés comentó en primer lugar ese estreno en el casillero de victorias del Córdoba CF en esta campaña, algo por lo que «trabajamos duro todas las semanas, para conseguir las victorias. Esta es la primera, esperemos que siga así y vamos a hacer todo para seguir en esta línea», aseguró.

También comentó el ex del Real Madrid la sensación de saltar al terreno de juego para formar parte del once inicial del Córdoba CF. Theo Zidane se mostró «contento por jugar de titular, contento por el trabajo del equipo en general» y, sobre el encuentro, detalló que «empezamos peor, es verdad, poco a poco cogimos sensaciones en el partido y creo que acabamos muy bien en la segunda parte y así logramos la victoria».

Theo Zidane tendrá que pelear aún más esta temporada para hacerse un hueco, ya que desde el pasado enero la competencia en el centro del campo ha ido aumentando exponencialmente. Sin embargo, él no le hace ascos a jugar en una posición u otra (mediocentro o mediapunta): «Juego donde me necesite el míster. La diferencia es que tengo más experiencia» que la pasada temporada y, además «conozco la categoría y eso ayuda. Intento mejorar cada día, esa es la idea», explicó el jugador del Córdoba CF.

Finalmente, Theo Zidane habló del próximo rival de los blanquiverdes, un Andorra que «se parece un poco a nosotros, tiene una propuesta clara. Conozco un poco al staff y sé que trabaja duro, será complicado» el partido en Encamp, vaticinó. Por ello «trabajamos para proponer algo y lograr la victoria. Toca trabajar duro», concluyó el centrocampista del Córdoba CF.