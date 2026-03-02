El testimonio de Munir tras huir de Irán por los bombardeos: “No puedes estar tranquilo, no puedes dormir”

Munir El Haddadi ya está en Madrid. Apenas cuatro horas y media después de aterrizar en la capital, el delantero del Esteghlal FC de Teherán relató el angustioso periplo que vivió para salir de Irán, donde la escalada de bombardeos obligó a evacuar a varios futbolistas extranjeros. Él, en concreto, tuvo que recorrer 16 horas en carretera para salir de la zona de conflicto.

“Salíamos a las siete de la mañana. Teníamos vuelo y estábamos listos para irnos”, explicó el atacante a 'El Chiringuito'. “Estábamos en la pista para salir con el avión y me dijeron que tenía que bajar. Mi amigo me mandó un mensaje diciendo que habían atacado. No vas a llegar”.

El español viajaba con Antonio Adán y Jasir Asani hacia Dubái tras tener unos días libres después de ganar por 2 goles a 1 al Fajr Sepasi en la jornada 23 de la Persian Gulf Pro League.

"Esperamos ahí en la terminal del aeropuerto, en un hotel. Había mucha seguridad. Nos dijeron que nos prepararían una furgoneta para ir todos juntos”, detalló. "El entrenador también es nuevo. Llegó hace tres días y se ha tenido que ir otra vez".

Su desplazamiento por carretera se prolongó durante unas 16 horas: “Jugaba al parcís con mi compañero, dormía una hora, me despertaba... No puedes estar tranquilo, no puedes dormir. Estás pendiente de todo". Hicimos tres paradas hasta la frontera turca".

Munir, además, enseñó algunas fotos de los misiles en el aire y los bombardeos que veía desde el coche. “Lo importante es que ya estoy aquí, con la familia por fin”, aseguraba. "Ahora a descansar y a pensar después qué haremos en el futuro".