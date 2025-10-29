Un testigo habla de la posible causa del accidente de Josep Martínez: "Es una carretera realmente peligrosa"

Consternación en Italia por el accidente mortal que esta semana vio implicado a Josep Martínez, futbolista español del Inter de Milán, y un anciano de 81 años en silla de ruedas. El portero conducía su coche este martes por la mañana por la zona residencial Via Bergamo de Fenegrò, provincia de Como, y atropelló al señor, que iba en una silla de ruedas eléctrica por una zona residencial.

Al lugar de los hechos se acercaron la policía, los servicios de emergencia y un helicóptero, pero nada pudieron hacer por Paolo Saibane, un mecánico ya jubilado, que fue declarado muerto en el lugar. Por su parte, Josep Martínez resultó ileso del accidente, pero varios reportes de medios italianos tras el incidente aseguran que el segundo cancerbero de la entidad 'neroazurra' se encuentra "en estado de 'shock'".

La investigación continúa abierta, aunque ya se manejan varias hipótesis: el hombre podría haber sufrido un infarto o un desmayo mientras cruzaba la Via Bergamo. El jubilado, un 'fenegrolese' muy conocido en el pueblo, se desplazaba por el carril bici, donde conducía su vehículo a menudo, pero de manera repentina invadió el carril contrario, bloqueando el paso del coche (un Byd SUV eleéctrico) que conducía Martínez. El valenciano habría salido rápidamente del coche para socorrer a la persona, le administró primeros auxilios y ha colaborado en todo momento con las autoridades para esclarecer las causas del incidente.

Según publica el medio Fanpage.it en una investigación en el lugar de los hechos, varios testimonios denuncian que se trata de un tramo de carretera "es realmente, realmente peligrosa. Hay un tramo recto y, además, es una zona donde ocurren muchos accidentes".

"No tenemos radares en ese tramo, pero tenemos previsto instalar algunos", decía al medio italiano un representante municipal. "El límite allí es de 90 km/h en un tramo recto. No es que queramos descargar las culpas, porque no se trata de eso. Sin embargo, efectivamente, la carretera es provincial, y es una vía de mucho tráfico, la gente va muy rápido".

"Yo al futbolista del Inter no lo vi, ni siquiera sabía que era un futbolista del Inter. Mis condolencias a la familia, me da muchísima pena, también por él, porque al fin y al cabo atropellar a una persona… Me dijeron que estaba en estado de shock", añade un vecino del lugar al citado periódico. "Cuando aparqué, el helicóptero ya se había marchado. Pero no se habían llevado a la persona… Ah, estaba muerto. Luego pregunté y me dijeron quién era una persona de aquí del pueblo. Claro. Sí, el señor que todas las mañanas iba a comprar el periódico allí".

Actualmente, el jugador está siendo investigado por homicidio vial por la fiscalía de Como, así como su teléfono, para esclarecer si lo estaba usando en el momento del accidente. Falta por determinar la velocidad del coche y el análisis de la autopsia para conocer si Saibene sufrió un malestar antes del incidente. En el tramo donde ocurrió el impacto no habría cámaras, por lo que será fundamental el testimonio de los testigos, especialmente de los conductores que circulaban cerca del vehículo del futbolista.

Tal y como apunta 'La Gazzetta', según el artículo 589 bis del Código Penal, si se determina que hubo una infracción de las normas de tráfico, la sanción podría ir de dos a siete años de prisión, además de la retirada del carné de conducir. En cambio, si la infracción fuera leve o no estuviera directamente vinculada al tráfico, la pena se reduciría a entre seis meses y cinco años de cárcel, junto con una multa económica. Sin embargo, si lo sucedido en Fenegrò fuera un accidente fortuito, tal y como apuntan las primeras exploraciones, el caso podría archivarse sin consecuencias penales, quedando la responsabilidad limitada a la compensación civil, que estaría cubierta por el seguro.

En el lugar de los hechos, el guardameta se sometió a una prueba de alcoholemia y un control antidopaje, ambos con resultado negativo, ya que se dirigía al entrenamiento de su equipo en Appiano Gentile, una ruta que recorre habitualmente.

Según informa 'El Corriere Dello Sport', Martínez no formará parte de la convocatoria del equipo para el partido de este miércoles ante la Fiorentina y el club también tiene previsto ponerse en contacto con la familia de Saibene en las próximas horas.