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VICIO y L'Hospitalet renuevan: así es el vídeo con Yibril, Jordi Alba y Thiago que se hizo viral
La marca barcelonesa de smash burgers vuelve a ser patrocinadora del club catalán para la temporada 26/27 con una campaña protagonizada por el creador de contenido Yibril que ya arrasa en redes sociales
VICIO, la marca de smash burgers nacida en Barcelona en 2020, acaba de anunciar la renovación de su acuerdo de patrocinio con el C.E. L'Hospitalet, el club que desde hace unos años comparte proyecto con dos leyendas del fútbol español: Jordi Alba y Thiago Alcántara.
Lo más novedoso fue que para anunciar la renovación, VICIO apostó por el humor y por las caras que conectan con las nuevas generaciones. El protagonista del vídeo es Yibril, el creador de contenido y presentador de Grimey TV, quien recibe una equipación del club y se pone a prueba como futbolista en una serie de situaciones cómicas sobre el campo.
El desenlace llega con la aparición de Jordi Alba y Thiago Alcántara, propietarios e inversores del club, cerrando el anuncio de manera natural y efectiva.
El vídeo acumula casi 500.000 visualizaciones y han llegado a comentar figuras como Borja Iglesias o el cantante Morad, ambos estrechamente vinculados al mundo del fútbol y al municipio barcelonés.
Aleix Puig, cofundador de VICIO, ha explicado el sentido de esta apuesta: "Creemos en el deporte como motor de crecimiento y en la importancia de apoyar tanto a los jóvenes talentos como al fútbol femenino y al primer equipo. Esta renovación refleja nuestro compromiso con el club y con toda la comunidad que lo rodea".
Patrocinador del equipo femenino y del fútbol base
VICIO apoyará también al fútbol base y al fútbol femenino del C.E. L'Hospitalet durante la temporada 26/27, una apuesta que refuerza la dimensión social del patrocinio más allá del escaparate mediático.
La marca, que cerró 2024 con una facturación de 41 millones de euros y cuenta ya con 42 restaurantes físicos repartidos por todo el país, lleva tiempo construyendo una identidad que va más allá de la hamburguesa.
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