Fútbol Catalán
El Tona destituye a Edu Fortet
El conjunto barcelonés apuesta por un cambio en el banquillo
Era la primera temporada del técnico al cargo del equipo
Isaac Fandos
Cambio por Navidad en el banquillo del Tona, uno de los conjuntos que había sido revelación de Tercera los últimos cursos bajo la batuta de Ricard Farrés y que esta temporada dirigía Edu Fortet.
Tras un buen inicio de campaña, una mala racha de resultados reciente, con tres empates y cuatro derrotas, ha desembocado en la destitución del técnico. Especialmente relevante fue la última derrota ante el Mollerussa, colista de la tabla hasta entonces, en un partido propicio que de haber ganado le habría permitido al club barcelonés pasar las Navidades más cerca del play-off que de los puestos rojos.
Formado en el Manlleu y el Espanyol B como jugador, Fortet acabó su carrera como futbolista entre el Tona (cuando militaba en Segunda Catalana) y el Vic Riuprimer Refo, para hacerse cargo del filial Manlleu en Tercera Catalana con solo 28 años.
Tras dos temporadas, asumió el cargo de entrenador del Juvenil A del propio Manlleu, en Liga Nacional.
Después llegó al Tona con la función de analista, y poco a poco se labró una buena imagen en el cuerpo técnico hasta que el propio Ricard Farrés propuso su nombre para convertirse en su sucesor.
Pese a las buenas referencias, los resultados no han acabado de ser los esperados.
