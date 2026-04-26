Messi ya sufre con su Cornellà

La nueva etapa de la UE Cornellà bajo la propiedad de Lionel Messi sigue generando repercusión internacional. El astro argentino volvió a situar al club catalán en el centro de la conversación tras publicar en su cuenta de Instagram una imagen del encuentro entre el Europa B y el conjunto ribereño.

En la fotografía subida al perfil del rosarino se aprecia un momento del partido captado desde la grada o retransmisión, acompañado de un mensaje breve pero contundente: “¡Vamosss!! UE Cornellà”. Un gesto que se interpreta como una muestra clara de implicación del nuevo propietario con el día a día deportivo del equipo.

Desde que se hiciera pública la adquisición del club, el interés mediático por el Cornellà se ha disparado. La entidad, históricamente vinculada a categorías modestas del fútbol catalán, ha experimentado un crecimiento notable en visibilidad, redes sociales y seguimiento internacional. La publicación de Messi no ha hecho más que reforzar esa tendencia, acumulando millones de visualizaciones en pocas horas.

La imagen subida por Messi a 'Instagram' / 'Instagram'

A nivel deportivo, la presencia del campeón del mundo como propietario abre interrogantes sobre el futuro del proyecto. Analistas apuntan a posibles inversiones en infraestructuras, cantera y fichajes que podrían transformar la competitividad del equipo a medio plazo. Mientras tanto, la afición celebra cada gesto del argentino como una señal de compromiso.

El Cornellà vive una realidad completamente distinta a la de semanas anteriores, con los focos apuntando a cada paso del club. Y, por lo visto en redes, Messi no tiene intención de mantenerse al margen.

En el aspecto estrictamente deportivo, el equipo ribereño perdió en su visita al Nou Sardenya, el filial escapulado continúa jugando allí y no en Can Dragó, a manos del Europa B. El Cornellà recortó distancias en el minuto 87 (2-1).