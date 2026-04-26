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FÚTBOL CATALÁN

Messi ya sufre con su Cornellà

El astro argentino subió una imagen a sus redes sociales durante el Europa B-Cornellà de Tercera RFEF

Revolución Messi en Cornellà

Revolución Messi en Cornellà

Revolución Messi en Cornellà / EFE

SPORT.es

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La nueva etapa de la UE Cornellà bajo la propiedad de Lionel Messi sigue generando repercusión internacional. El astro argentino volvió a situar al club catalán en el centro de la conversación tras publicar en su cuenta de Instagram una imagen del encuentro entre el Europa B y el conjunto ribereño.

En la fotografía subida al perfil del rosarino se aprecia un momento del partido captado desde la grada o retransmisión, acompañado de un mensaje breve pero contundente: “¡Vamosss!! UE Cornellà”. Un gesto que se interpreta como una muestra clara de implicación del nuevo propietario con el día a día deportivo del equipo.

Desde que se hiciera pública la adquisición del club, el interés mediático por el Cornellà se ha disparado. La entidad, históricamente vinculada a categorías modestas del fútbol catalán, ha experimentado un crecimiento notable en visibilidad, redes sociales y seguimiento internacional. La publicación de Messi no ha hecho más que reforzar esa tendencia, acumulando millones de visualizaciones en pocas horas.

La imagen subida por Messi a 'Instagram'

La imagen subida por Messi a 'Instagram' / 'Instagram'

A nivel deportivo, la presencia del campeón del mundo como propietario abre interrogantes sobre el futuro del proyecto. Analistas apuntan a posibles inversiones en infraestructuras, cantera y fichajes que podrían transformar la competitividad del equipo a medio plazo. Mientras tanto, la afición celebra cada gesto del argentino como una señal de compromiso.

El Cornellà vive una realidad completamente distinta a la de semanas anteriores, con los focos apuntando a cada paso del club. Y, por lo visto en redes, Messi no tiene intención de mantenerse al margen.

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En el aspecto estrictamente deportivo, el equipo ribereño perdió en su visita al Nou Sardenya, el filial escapulado continúa jugando allí y no en Can Dragó, a manos del Europa B. El Cornellà recortó distancias en el minuto 87 (2-1).

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