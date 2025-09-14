L'Hospitalet sufre pero vence en Mollerussa

Segundo partido y segunda victoria para el renovado proyecto de L’Hospitalet, uno de los grandes favoritos al ascenso. Eso sí, volvió a sufrir como en la primera jornada, aunque esta vez el tanto llegó antes, a falta de un cuarto de hora por mediación de Flavio Ribeiro.

Mereció el tanto L’Hospitalet en la primera mitad, pero le costó atinar entre los tres palos.

Vitalie gozó de la primera pasados los diez minutos de juego, con un zambombazo tremendo desde la frontal que se estrelló en la parte interior del travesaño. También lo probó Pol Ballsteros con un disparo que blocó Batalla, y Buba no llegó por centímetros a un centro lateral para embocarla. Más clara todavía fue la de Dani Hernández, con un gran lanzamiento de falta directo que también topó con el larguero.

Tras el descanso, L’Hospitalet por fin atinó. Aunque lo tuvo que hacer desde los once metros. Pol Ballesteros no falló en la pena máxima.

Parecía que, con ventaja en el marcador, los visitantes tenían el partido muy encarado, pero el Mollerussa se supo reponer y forzar un penalti que Lamin transformó.

Se le complicaba de nuevo el encuentro a los de Cristian Gómez, pero salió el talento a relucir en una acción que Flavio culminó con el segundo.

Sin nada que perder, el Mollerussa se tiró hacia delante, intentándolo con envíos directos y, al final del encuentro, centrando balones al área. Pero L’Hospitalet se hizo fuerte en su propio campo y consiguió sacar el segundo triunfo en dos jornadas disputadas.