A qué hora es el Badalona - Compostela y dónde ver la final del playoff de Tercera Federación hoy por TV y en directo

Badalona y Compostela se enfrentan hoy domingo 21 de junio en el Estadi Municipal de Badalona en el partido de vuelta de la final de los playoffs de Tercera Federación. Te contamos a qué hora es el Badalona - Compostela y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los dirigidos por Pedro Dólera Corpas llegan con la única ventaja de cerrar la llave en casa, siendo que fueron ampliamente superados por el Compostela en la ida al recibir tres anotaciones cortesía de Valin, Guisande y López.

Pese a tener más posesión de balón, córneres, tiros libres, y realizar la misma cantidad de remates, al igual que menos faltas, los ahora locales no fueron capaces de capitalizar ninguna de las ocasiones de peligro, de manera que tendrán que regocijarse en su casa para poder lograr el milagro.

Contrariamente, el conjunto de José Manuel "Secho" Martínez Paz solo realizó tres disparos, alcanzando un porcentaje de efectividad perfecto al todos estar dirigidos a puerta y canjearse por anotaciones en el marcador, cuya diferencia parece a priori irreversible.

Además, considerando que 'el Compos' solo ha caído una vez de visitante en sus últimas siete disputas, a diferencia de un Badalona que ha perdido ya dos veces de local en sus más reciente cuatro partidos, las estadísticas parecen apuntar hacia los Picheleiros como los nuevos participantes de la Segunda Federación, mas nada está escrito.

HORARIO DEL BADALONA - COMPOSTELA DE LOS PLAYOFFS DE TERCERA FEDERACIÓN

El partido entre Badalona y Compostela, correspondiente al partido de vuelta de la final de los playoffs de Tercera Federación, se disputa hoy domingo 21 de junio a las 12:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BADALONA - COMPOSTELA DE LOS PLAYOFFS DE TERCERA FEDERACIÓN

En España, el partido de Tercera Federación entre Badalona y Compostela se podrá ver en directo y online a través de LaXarxa+ y TVG2.

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