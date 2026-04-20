La figura de Messi crea una fuerte expectación en Cornellà: "Esto puede ser histórico"

El dorsal número 10 tiene ahora un nuevo significado para la UE Cornellà. Desde que el pasado jueves se hiciera pública la adquisición del club del Baix Llobregat por parte de Leo Messi, la expectación no ha dejado de crecer. Este domingo, la camiseta del equipo con el nombre del astro argentino y el 10 estampado en la espalda se convertía en una muestra más de la ilusión que ha invadido el estadio municipal del equipo antes del encuentro disputado frente a la FE Grama.

Entre las camisetas verdes de los aficionados, ya se podía ver alguna con el número 10. El encuentro, que terminó con empate (1-1), ha dejado en la grada una imagen insólita.

"Pensábamos que era una inocentada"

“No vamos a negar que hay mucha ilusión”, reconocía Borja. Este domingo ha venido como hace habitualmente con su hijo, de idéntico nombre y jugador del sub-9, a ver al primer equipo de la UE Cornellà. “Los chavales se enteraron el jueves en el entrenamiento y al principio pensábamos que era una inocentada. Se volvieron locos”, asegura.

“De repente se llenó el campo de periodistas y youtubers”, rememora el padre del jugador. Sin embargo, toda esta expectación todavía no se ha transformado en ninguna acción en concreto y entre los aficionados de momento hay múltiples suposiciones. “No se sabe el impacto que tendrá, claro, pero creemos que quiere potenciar la cantera. Sería una fantástica noticia”, reconoce Borja, que apunta que desde que se enteraron de la noticia han comentado con los demás padres del equipo los efectos que esto podrá tener sobre sus hijos.

Borja y su hijo Borja en el partido del Cornellà. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Primer partido en casa

Hasta ahora, las instalaciones del club han sido siempre municipales y para muchos de los presentes este domingo sería un buen punto de intervención inicial. "El otro día hablábamos de Jordi Alba y lo que ha hecho en el Hospitalet y tampoco hemos sabido detectar grandes cambios más allá de la notoriedad, pero esperamos que nos repercuta para bien", zanja Borja.

Jordi Alba y Thiago Alcántara compraron el CE L'Hospitalet en 2025, presente en la misma categoría que la UE Cornellà, pero su intervención no se ha plasmado todavía más allá de algunos nuevos patrocinios. Este domingo, la UE Cornellà ha disputado su primer partido en casa desde que se hiciera pública la adquisición del club por parte de Messi con una expectación máxima y las gradas llenas tanto por parte de la afición como de los medios de comunicación.

Judit y Dani en el partido del Cornellà. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Explosión en las redes

“Llevo viniendo a ver el Cornellà desde que tengo 4 años y esto puede ser histórico. Esperamos que mejore el club a nivel económico y de infraestructuras. Sería genial que toda la expectación que crea Messi repercutiera en la cantera”, afirma Dani. La compra del club por parte del astro argentino está todavía rodeada de numerosas incógnitas, pero una de ellas y seguramente la principal es cómo repercutirá la nueva propiedad en las categorías inferiores.

Dani y su pareja Judit son dos habituales de las gradas del Nou Municipal de la UE Cornellà y afirman que “jamás ha estado tan lleno como hoy en un partido que no tenga una especial trascendencia”. “Esperamos que toda esa gente que ha seguido al club en Instagram venga algún día al campo”, señalan. A primera hora de este domingo, la UE Cornellà tenía ya en su perfil oficial de Instagram 564.000 seguidores, casi 15.000 más que sus vecinos futbolísticos del RCD Espanyol.

Dimitar Belchef en el partido del Cornellà. / Jordi Otix / EPC

Interés de los equipos grandes

“Esto va a ser una gran oportunidad para la gente de Cornellà, Messi es una marca global que pondrá a este equipo y su afición en el mapa. Esto es una gran noticia para todos los chicos que juegan aquí. Esto atraerá a más chicos y seguramente en mejores condiciones. Esto es solo el inicio del imperio de Messi”, afirma Dimitar Belchev. El exfutbolista búlgaro y ahora streamer, movido por la curiosidad de la adquisición, ha querido estar presente en este primer encuentro en casa ataviado con la albiceleste de Messi. "Desde el jueves ha venido mucha prensa y youtubers a curiosear por aquí. Es el efecto Messi", comentaban los jugadores del Juvenil C presentes en la grada.

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"Nos gustaría que con Messi pudieran cambiar algunas cosas. Un nuevo campo, un ascenso del primer equipo... Ojalá esto haga que la cantera empiece a ser vista por equipos más grandes. Que haya más interés del Barça o el Espanyol. Hay un nivel muy alto, pero puede mejorar", añade otro de los jugadores del Juvenil C. Como ellos, grupos de chavales ataviados con el uniforme del club pululaban por las gradas atentos a lo que ocurría tanto dentro como fuera del campo. "Ojalá venga por aquí", deseaban los jugadores.