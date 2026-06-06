Badalona - Cornellà: horario y dónde ver gratis los playoffs de ascenso a Segunda Federación por TV y online

CF Badalona y UE Cornellà se ven las caras este domingo 7 de junio para disputar el partido de vuelta de la eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda Federación. El cruce llega al partido de vuelta tras el contundente 4-1 logrado por el conjunto verde en el Nou Municipal de Cornellà, un resultado que deja el pase a la final muy encarrilado para los visitantes a pesar de que el Badalona se agarre al factor campo para intentar una remontada histórica.

El Cornellà dio un golpe de autoridad en el primer asalto con una segunda parte sobresaliente. Los goles de Marc Esteban, Leo Dos Reis, por partida doble, y Marc Fernández permitieron al equipo de Ignasi Senabre viajar al Estadi de Badalona con una renta muy importante y con la posibilidad de dar un paso más hacia el regreso a Segunda Federación.

El Conrellà, a un paso de la final / Cornellà

Por su parte, el Badalona afronta el duelo más crucial de la temporada obligado a reaccionar ante su afición. Solamente una gran remontada les permitiría seguir vivos en la lucha por el ascenso. El vencedor de esta eliminatoria avanzará a la siguiente ronda del playoff de ascenso a Segunda Federación, donde se medirá al finalista del Grupo 1, correspondiente a Galicia.

¿A qué hora es el Badalona - Cornellà del playoff de ascenso a Segunda Federación?

El partido de vuelta entre CF Badalona y UE Cornellà, correspondiente al playoff de ascenso a Segunda Federación, se disputará este domingo 7 de junio a las 18:15 horas (CEST) en el Estadi Municipal de Badalona.

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¿Dónde ver el Badalona - Cornellà por TV y online en directo?

El Badalona - Cornellà se podrá ver en directo a través de LaXarxa+, concretamente en Televisió de Girona, CB TV, Televisió del Ripollès, VOTV y Betevé. Además, el encuentro se podrá seguir a través de la información oficial de ambos clubes y de los canales habituales de la Federació Catalana de Futbol.