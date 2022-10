Tente Sánchez: "Confío en que el equipo le de la vuelta a esto"

El exjugador del Barça analizó para SPORT la situación del equipo antes del clásico "Estoy un poco de acuerdo con Xavi, que al final dijo que no nos merecemos por lo que se ha hecho, el pasar de grupo"

El exjugador del FC Barcelona Josep Vicenç Sánchez Felip, conocido futbolísticamente como Tente Sánchez, analizó al equipo azulgrana para SPORT en un evento en el Club Esportiu Laietà antes del clásico en el Santiago Bernabéu.

"En general, lo estaba viendo bien, sobre todo en la Liga. Creo que el ritmo de juego y los partidos en sí, la inmensa mayoría se han ganado con cierta solvencia. Quizás en Europa hemos tenido más problemas. Nos ha tocado también un grupo complicado, esa es la verdad, pero no me esperaba lo de ayer, sinceramente. Estoy un poco de acuerdo con Xavi, que al final dijo que no nos merecemos, por lo que se ha hecho, el pasar de grupo. Todavía, afortunadamente, no estamos muertos, pero, va a ser complicado, esa es la verdad", decía el exjugador culé.

Además, Tente añadía que "si nos remontamos a la temporada anterior, cuando visitamos el Bernabéu, el equipo también estaba en una situación complicada. Esa es la realidad. Y se ganó 0-4 no solamente por el resultado, sino por el juego en sí, por las ganas que se le puso y de la manera que jugó el equipo".

"También es cierto que este parón de Liga, con las selecciones de cada país, hemos tenido muchos problemas a nivel de jugadores importantes que no están en condiciones de poder jugar. Creo que eso ha sido un condicionante negativo para el partido de ayer. Pero cuando hay un partido de estas características, pasa rápidamente del mal sabor de ayer al ver que es un partido guay, que a todo el mundo le gusta jugar y, espero que salga bien", agregaba Tente Sánchez.

En cuanto a las soluciones para revertir la situación del equipo, exinternacional español lo tiene claro: "Yo creo que nosotros tenemos que jugar a lo nuestro. Claro, evidentemente, siempre jugar de la manera que jugamos nosotros siempre hay un riesgo, asumimos un riesgo que otros equipos no hacen, porque se ponen todos atrás y se nos hace más difícil no solamente tener posibilidades, sino también que nos hagan a nosotros. Y si ese día no estamos muy acertados, que hagamos algún gol antes o que tengamos más posibilidades de despegarnos un poco del resultado, evidentemente se nos complica. Pero espero y confío que le demos la vuelta a esto".