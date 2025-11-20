Tensión en ‘La Tribu’: David Bernabéu y Paul Tenorio se enzarzan por el Caso Negreira y Amaro corta a publicidad

La tertulia matinal La Tribu de Radio Marca vivió un momento de gran tensión durante el programa de este jueves, cuando los periodistas Paul Tenorio y David Bernabéu se enzarzaron en una acalorada discusión apenas iniciado el programa. La situación fue tan intensa que el presentador Javi Amaro decidió intervenir y llevar el programa a publicidad para calmar los ánimos.

El origen del conflicto se produjo cuando Tenorio mencionó el Caso Negreira, una investigación que ha generado polémica sobre presuntas irregularidades arbitrales vinculadas al FC Barcelona. La intervención de Tenorio provocó una reacción inmediata de Bernabéu, quien lo acusó de decir mentiras y tener poca parcialidad en su análisis.

Bernabéu, contundente

"Dices mentiras como siempre", aseguró Bernabéu, añadiendo: "Del Madrid no dices nada nunca. Esa es la diferencia entre tú y yo: tú eres un vocero y yo soy periodista", lanzó con tono contundente el tertuliano del diario Sport.

Tenorio no se quedó atrás y respondió con dureza, refiriéndose a Bernabéu como “impresentable” y recordando su trayectoria: "He hablado 20 segundos con el impresentable este. He dado más noticias que tú, he estado un Mundial...", aseguró Tenorio antes de que Amaro interviniera para calmar la situación.

Se cortó la emisión

El enfrentamiento fue tan intenso que Javi Amaro tuvo que detener la discusión y llevar la emisión a publicidad, explicando a los oyentes: "Ya hemos pasado el capítulo y la carpeta. Os lo digo a todos los tribunos que nos están escuchando y que nos están escribiendo. Yo, os lo prometo, que es por los oyentes. A mí me da igual, pero creo que los oyentes se merecen un poco de cariño y de afecto a estas horas de la mañana, y no gritos ni que no se escuche nada, y menos insultos".

No es la primera vez que Tenorio y Bernabéu protagonizan intercambios tensos en programas de radio o prensa, aunque en esta ocasión la discusión alcanzó un nivel que obligó a la intervención directa del presentador para evitar que la tertulia se descontrolara.