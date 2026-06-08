Tebas se ríe de Florentino y celebra el regreso de Mourinho

Javier Tebas, presidente de LaLiga, está convencido de que el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid dará “mucho juego” al campeonato español. “Divertido, el regreso de Mourinho me parece divertido. No voy a opinar del tema deportivo, pero siempre he dicho que me gustaba una liga con Mourinho y Guardiola porque le daban mucha salsa. Todos conocemos a Mourinho, seguro que dará mucho juego”, manifestó.

Mourinho, la única apuesta de Florentino Pérez para el banquillo madridista / EFE

Aseguró desconocer el nombre del futbolista por el que Florentino Pérez prometió realizar una inversión de unos 150 millones de euros, pero recordó que él siempre ha insistido en la importancia de que el fútbol español “no debe derrochar el dinero". “Esperemos que, si el Real Madrid realiza esa inversión, acierte y venga una gran figura”, manifestó Tebas, quien confirmó que la Liga empezará el fin de semana del 15 de agosto salvo para aquellos equipos que tengan jugadores que disputen las semifinales o la final del Mundial.

Javier Tebas, presidente de LaLiga / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El aviso a Florentino Pérez

Tebas también habló del triunfo de Florentino, al que avisó de que “hay que hacer un análisis general. Florentino Pérez ha sacado una buena victoria pero este chico con acento mexicano que nadie conocía hace 15 días sacó un 35%, no está mal. No me quiero imaginar si hubiese tenido acento español y 40 días, lo que hubiese podido pasar”.

Florentino Pérez, celebrando el triunfo en las últimas elecciones del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Además, añadió que Florentino Pérez debe reflexionar sobre los resultados: “Los que llevamos muchos años en el fútbol vimos en la campaña al Florentino de verdad, al que yo conozco. Ha salido ganador pero ha salido otro Real Madrid. Cualquier dirigente, y yo en lo mío cuando hay un 35% de clubes que opinan otra cosa, debes siempre pensar”.

Y acabó diciendo que sobre sus preferencias “me daba lo mismo. Si hace 30 días les hubiésemos preguntado si alguien se podía presentar como alternativa a Florentino Pérez nadie se lo hubiese imaginado. En 20-25 días ha cambiado la filosofía del club más importante, con el Fútbol Club Barcelona, de este país”.