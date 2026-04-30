Tebas, sobre llevar LaLiga al extranjero: "Lo vamos a seguir intentando"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado este jueves que seguirá intentando llevar algún partido de su competición al extranjero porque cree que es "muy positivo para la marca de LaLiga".

El máximo dirigente de LaLiga y el director de Negocio y Deportes de Movistar+, Enric Rojas, han reflexionado sobre el futuro del fútbol en un evento organizado para antiguos alumnos de la Escuela de Ingeniería Tecnun que la Universidad de Navarra tiene en San Sebastián.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas (i), ha reflexionado este jueves sobre el futuro del fútbol en un evento dirigido a antiguos alumnos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra en San Sebastián. / Javier Etxezarreta / EFE

"Lo seguiremos intentando"

En los últimos años, Tebas ha trabajado para llevar algún partido de su competición al extranjero, algo que casi logró tras alcanzar un acuerdo con los abonados del Villarreal y del Girona.

"Lo vamos a seguir intentando. Otros muchos deportes vienen a España, y nosotros queremos hacer algo parecido. La FIFA está estableciendo un reglamento para jugar un partido de cada liga fuera de casa", ha añadido Tebas, que ha mencionado Estados Unidos, Casablanca o Arabia Saudí como algunas de las opciones posibles.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas (i), y el director de Negocio y Deportes de Movistar+, Enric Rojas / Javier Etxezarreta / EFE

También ha hecho una valoración de la participación de los equipos españoles en competiciones europeas durante esta temporada: "Tuvimos la mala suerte de que varios cayeron en cuartos de final, pero los que siguen vigentes -Atlético de Madrid y Rayo Vallecano- tienen muchas posibilidades. En diez años LaLiga española ha ganado muchos títulos", ha advertido.

Tras ello, ha repasado la situación económica de LaLiga, la "más sostenible de Europa" junto a la Bundesliga. "No podemos comparar países diferentes. Somos países con mucha diferencia en todo. En la Premier League tienen un reparto mucho más económico", ha indicado.

También ha hecho una pequeña mención al Sevilla, un equipo que "ha gastado más de lo que ha recibido" en los últimos años, ha apuntado.

Por último, ha sido cuestionado por la primera jornada de LaLiga 2026-2027, una fecha que se dividirá en dos al haber equipos perjudicados por el Mundial. "La primera jornada la queremos hacer el fin de semana del 15 de agosto. Los que jueguen cuartos de final del Mundial, lo harán entre semana", ha concluido.