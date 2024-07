Tebas: "Os lo avanzo: Florentino Pérez no lo va a conseguir"

Javier Tebas ha respondido a la apertura de expediente sancionador por parte del TAD tras una denuncia presentada por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. El jefe de la patronal del fúbtol español no se ha mordido la lengua.

"Algunos portacoces están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, pero que piensen que no va a ser así, no voy a ser inahabilitado", asegura en un vídeo difundido por su cuenta oficial en 'X'. El dirigente asegura que "va a ser un camino largo y espero ganarlo de forma definitiva". Para él, "el tema está claro, es el empeño del presidente del Madrid, Florentino Pérez. Lo que no consigue convencer ni a los clubes de España ni de Europa, intenta buscarlo en otros caminos para sacar al presidente de LaLiga, elegido democraticamente".

Tebas, en su exposición pública, que dura algo más de cuatro minutos, aseguró que agradece "el apoyo de la inmensa mayoría de los clubs que componen esta Liga" y les aseguró que "lo sacaremos adelante, no es la primera vez que me enfrento a algo así". Cuando entró "en el fondo de la cuestión", el presidente de la patronal comentó que "las denuncias del Real Madrid se interpusieron siendo Secretario de Estado, José Manuel Franco y Víctor Francos. Ninguno elevó la denuncia al TAD y por silencio administrativo se denegaron las denuncias al Real Madrid".

Florentino hablando en la presentación de Mbappé / Madrid

Sin embargo, asegura Tebas, "el nuevo Secretario, José Manuel Rodríguez Uribes, tres meses después decide elevar al TAD la denuncia. Hombre, tres meses después es evidente que ha tenido que influir otras cuestiones u otras personas buscando el objetivo que llega desde la presidencia del Real Madrid". Ese objetivo es "evitar mi continuidad como presidente de LaLiga, pero no lo va a conseguir".