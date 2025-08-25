Tasende sufre un edema óseo en la tibia

Las lesiones no cesan en el Real Zaragoza. Esta vez es Dani Tasende el afectado por una dolencia que le mantendrá de baja durante varias semanas. Y es que el lateral gallego sufre un edema óseo tibial según recoge el parte médico publicado este lunes por el club tras la realización de las pertinentes pruebas médicas al futbolista.

De este modo,Tasende, que se retiró mediada la segunda parte del encuentro del pasado sábado ante el Andorra, se une al amplio capítulo de bajas por lesión que protagonizaban Keidi Bare, con un leve esguince de rodilla; Tachi, que ultima la recuperación de una rotura muscular sufrida en pretemporada; Kosa, operado de una fractura de menisco o Paulino, al que unas molestias musculares impidieron formar parte de la convocatoria ante el Andorra, si bien, en su caso, las pruebas no habrían detectado una lesión relevante.

Además, la baja de Tasende y la sanción que será impuesta a Pomares tras su expulsión frente al conjunto del Principado dejan a Gabi sin sus dos laterales izquierdos específicos (aunque Pomares ha jugado como central los dos partidos disputados hasta ahora) para el duelo del sábado en Castellón, por lo que el técnico se verá obligado a recurrir al filial o a reubicar allí a un futbolista de la primera plantilla, con Juan Sebastián (si Calero acaba marchándose esta semana) como principal candidato.