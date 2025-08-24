Tasende, con una posible rotura de fibras y Pomares es baja por sanción en Castellón

El Real Zaragoza pagó un alto peaje además de la derrota, ya que Dani Tasende en una disputa con un rival notó un pinchazo en el gemelo derecho en el minuto 63 y pidió el cambio, con ostensibles gestos de dolor. La acción parece apuntara a una rotura de fibras y el jugador se marchó entre lágrimas, temiéndose una lesión muscular, una rotura, que tendrán que confirmar las pruebas. "Ha notado molestias en el gemelo y a ver qué alcance tienen, si hay o no una lesión muscular", se limitó a explicar Gabi en sala de prensa.

Si solo es una contractura llegaría muy justo al sábado en Castellón y. si como parece, es una rotura le espera un mes de baja, teniendo en centa que ante el equipo albinegro y en Castalia no estará con seguridad Pomares, que vio la roja por agarrar a Lautaro cuando se iba solo hacia la portería zaragocista en una expulsión que no tiene discusión y por la que tendrá que cumplir un partido. Así, el Zaragoza se queda de golpe sin sus dos laterales izquierdos, posición en la que ante el Andorra acabó jugando el debutante Valery, sufriendo mucho en una demarcación que no es la suya y en un Zaragoza con 10. Reubicar a Juan Sebastián o a Calero en ese puesto sería la vía más factible en Castalia.

Mientras, Paulino no participó en el partido al arrastrar molestias en la musculatura isquiotibial que ya le hicieron entrenar a menor nivel el viernes y por precaución se decidió no forzar, aunque las pruebas no han establecido lesión alguna, por lo que pendiente de la evolución de ese dolor, el extremo cántabro sí podría estar en Castalia el sábado, donde Tachi, Keidi Bare y Kosa serán bajas por lesión, al igual que los descartes Luis Carbonell, que también está lesionado, Bakis y Cuenca. Eso sí, es segura la presencia de Insua, el último fichaje y cuyo compromiso será anunciado en las próximas horas pra reforzar un eje de la zaga muy tocado por las bajas.

Debut de Saidu

Mientras, el partido ante el Andorra marcó el debut de Saidu, jugador del Aragón y de muy buena pretemporada y que salió precisamente por Tasende en el 64, colocándose el centrocampista ghanés en el eje de la zaga y mostrando luces y sombras en su estreno, con muchos nervios. El lateral del filial Jaime Sánchez estuvo por primera vez en una lista del primer equipo. Mientras, el Real Zaragoza guardará descanso este domingo y el lunes y empezará el martes a preparar la visita a Castellón del sábado (21.30 horas).