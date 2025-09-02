FÚTBOL
De Tarragona a Hungría: José Calderón, ex del Córdoba CF, firma por el Zalaegerszeg
El lateral paradeño, tras su fichaje frustrado por el Nástic, disputará la campaña 2025-2026 en la Primera División húngara
Miguel Heredia
José Manuel Calderón ya ha encontrado nuevo destino profesional, un tanto exótico. Y es que el lateral paradeño, que cerró su etapa en el Córdoba CF este verano tras la rescisión de su contrato, jugará en la Primera División de Hungría con el ZTE FC Zalaegerszeg. El sevillano se une así a un club con experiencia reciente en competiciones europeas, que hace dos campañas participó en la fase clasificatoria de la Conference League y que a inicios de siglo llegó a disputar la previa de la Champions. La pasada temporada el ZTE peleó por la permanencia en una liga de 12 equipos, finalizando en la décima posición, aunque de cara a esta temporada 2025-2026 ha realizado una importante apuesta en el mercado.
De Tarragona a Hungría
Su fichaje supone un paso inesperado en una carrera que, durante este mismo mercado, parecía encaminarse al Nástic de Tarragona. El acuerdo llegó a cerrarse -e incluso anunciarse-, pero finalmente no se materializó tras la polémica generada por unas declaraciones del futbolista durante los festejos del ascenso del Córdoba CF en 2024, después del triunfo de los de Iván Ania frente al Barça Atlétic en la final de la fase de promoción. Ahora, Calderón inicia una etapa en un fútbol menos habitual para los jugadores españoles, aunque en una máxima categoría que le permitirá mantenerse en la élite, a las órdenes del preparador portugués Nuno Campos.
En el club del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el zaguero dejó un bagaje de 103 partidos oficiales y tres goles. Su protagonismo, sin embargo, decayó notablemente en la última campaña, especialmente en la segunda vuelta, cuando Ania optó por reconvertir a Carlos Albarrán al lateral izquierdo para suplir la falta de regularidad del paradeño. Su salida formó parte de la renovación profunda del vestuario blanquiverde, en una intrincada operación de rescisión que se desbloqueó antes del ecuador del mes de agosto.
Y con su fichaje por el ZTE, todos los jugadores que abandonaron el Córdoba CF en verano han encontrado acomodo. Marvel juega ahora en el Leganés y Jon Magunazelaia en el Eibar, ambos en Segunda División; Genaro ha puesto rumbo al Leiria portugués; Antonio Casas fichó por el Venezia italiano; Álex Sala se marchó al Lecce, traspasado; Gabriele Corbo firmó en el Pescara; Ander Yoldi regresó a Osasuna Promesas; y Jude Soonsup-Bell se unió al Grimsby Town inglés.
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- El surrealista verano de Marc Guiu
- La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente 'y muy viva
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito
- El Betis completa su 'masterclass' con Antony: ¡será verdiblanco!
- Flick tocó la cresta y pidió reflexión al vestuario