Tania Tejeira, abogada deportiva, sobre la sanción a Prestianni por lo ocurrido con Vinicius: "Es bastante improbable"

La UEFA ha impuesto una sanción provisional a Prestianni por "comportamiento discriminatorio" en el último partido entre Real Madrid y Benfica. Según Vinicius, el jugador argentino le habría llamado "mono" durante el encuentro, lo que activó el protocolo disciplinario de la UEFA. La sanción impide que el futbolista participe en el próximo encuentro mientras se completa la investigación.

La abogada deportiva Tania Tejeira explicó en 'El Chiringuito' que la UEFA puede iniciar estos procedimientos por cuatro motivos: "De oficio por la UEFA, porque los árbitros que estaban en el terreno de juego lo elevan o porque los clubes que participaban o los afectados los quieren denunciar".

La experta destacó que la resolución provisional se basa en "apariencia en las pruebas de que los hechos han podido suceder", y que no constituye un juicio, sino una medida cautelar mientras se investiga el caso.

Tejeira añadió que Prestianni "está en instrucción" y que, aunque el club pueda presentar recurso, "es bastante improbable que antes del partido se resuelva de manera favorable o desfavorable".

Sobre la solidez de la acusación, la abogada señaló que la UEFA aplica el principio de pruebas razonables. Existen testimonios de jugadores que afirmaron haber escuchado los supuestos insultos, pero se deben analizar cuidadosamente. También hay contradicciones en las declaraciones de Prestianni: algunas versiones niegan los insultos y otras los reconocen parcialmente. Según Tania, "el hecho de la actitud en el campo pueden constituir indicios para la UEFA".

La experta explicó que los testimonios de jugadores como Mbappé son válidos si estaban cerca y podían escuchar lo ocurrido, y que "valen todos los testimonios que sean verificables". Esto incluye tanto a compañeros de Vinicius como de Prestianni, siempre que el testimonio pueda constatarse.

La abogada recordó que ocurrieron casos similares en 2021, cuando la UEFA aplicó sanciones provisionales ante presuntas conductas discriminatorias antes de emitir una resolución definitiva.