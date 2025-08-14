Del talonario al coste cero: ¿cuándo fue la última vez que el Córdoba CF pagó por un fichaje?

Quedan apenas dos semanas para el cierre del mercado de fichajes y el Córdoba CF ya ha incorporado trece jugadores. Todos ellos han llegado libres o cedidos, sin que el club haya desembolsado un solo euro en concepto de traspaso. Mientras tanto, otros equipos sí han tenido que abrir la cartera para reforzar sus plantillas. El ejemplo más sonado ha sido el del Málaga CF, que ha roto una sequía de siete años pagando por Adrián Niño. Ante este contexto, surge la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que el Córdoba CF pagó por un traspaso? La respuesta corta: hace mucho.

El fichaje más caro de la historia del Córdoba CF

En un fútbol donde los precios de traspasos se han disparado y ya es habitual que los grandes clubes superen los 100 millones de euros, el Córdoba CF mantiene un récord muy alejado de esas cifras… y muy lejano en el tiempo.

El fichaje más caro del club se remonta al verano de 2001, cuando aún se hablaba en pesetas. Ese año llegó Whelliton, delantero brasileño procedente del Boavista portugués, flamante campeón de liga. Fue la gran apuesta del entonces presidente Rafael Gómez para impulsar el regreso a Primera División.

Por él se pagaron 200 millones de pesetas (unos 1,2 millones de euros). Whelliton, que rechazó disputar la Champions, jugó 53 partidos en dos temporadas y anotó nueve goles, siete de ellos en su primer curso. Entre sus tantos, destaca una volea a la media vuelta frente al Numancia, muy recordada en El Arcángel. Sin embargo, su rendimiento no estuvo a la altura de la inversión y, tras varias polémicas contractuales, en la temporada 2003-04 regresó a Portugal para jugar en el Beira Mar SC.

El último traspaso del Córdoba CF

La última vez que el Córdoba CF desembolsó dinero por un futbolista fue hace casi una década. En enero de 2025 se abonó una cantidad simbólica al Sevilla FC por Pedro Ortiz, pero para encontrar un traspaso de peso hay que retroceder al verano de 2017.

En la recta final de la etapa de Carlos González como máximo accionista, y tras una temporada con sustos en la clasificación, llegaron Sergi Guardiola, Jona, Jaime Romero y Saša Jovanović. Los dos últimos fueron, de hecho, las últimas incorporaciones por las que el club pagó sumas relevantes.

En agosto de 2017, el Córdoba abonó unos 350.000 euros al FK Mladost Lučani por Jovanović, extremo serbio de 25 años que venía de firmar sus mejores registros en su liga (17 goles en dos campañas) y de debutar con su selección. Disputó temporada y media en El Arcángel, dejando seis goles y siete asistencias en 50 partidos, con una mezcla de destellos técnicos e irregularidad. En enero de 2019 fue traspasado al Al-Fateh SC saudí por unos 550.000 euros, aunque parte de esa cifra se destinó a su antiguo club. Hoy, a sus 33 años, milita en el FK TSC de la liga serbia.

Un verano intenso

Un mes antes, el club había cerrado el fichaje de Jaime Romero procedente de Osasuna por 500.000 euros. Extremo español de gran calidad técnica y buen disparo, su rendimiento fue tan intermitente como el de Jovanović. Solo estuvo media temporada antes de irse cedido al Lugo, regresó en 2018-19 y se marchó libre al Qarabag azerí en 2019, con un balance de dos goles y cuatro asistencias en 40 encuentros.

Ese mismo verano también se incorporó Jona Mejía, delantero hispano-hondureño fichado desde el Albacete (tras jugar cedido en el UCAM Murcia) por una cifra situada entre 350.000 y 400.000 euros.