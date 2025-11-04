Take Kubo: "He estado jugando infiltrado, pero ahora estoy mucho mejor"

La Real ganó la pasada jornada el derbi ante el Athletic, algo que, señaló Kubo, ha dado "mucho ánimo y fuerza" al equipo. "Ganamos desde el orgullo y el corazón, y ahora tenemos que demostrar que podemos dominar", añadió. Sobre las molestias que arrastra desde hace varias semanas en el tobillo izquierdo, afirmó que está "mejor". "Siempre que he podido he intentado jugar, me gusta jugar al fútbol", agregó.

Take Kubo está viviendo una temporada complicada en la Real Sociedad / EFE

En el último parón por partidos de selecciones viajó con Japón, aunque con la Real no jugó. "En el último mes he intentado jugar con la lesión, que era bastante grave. He intentado ayudar a la Real y por eso fui a Japón porque más o menos estaba en condiciones de jugar", explicó.

El extremo nipón reveló que ha jugado infiltrado y con dolor, una situación que no le permitía rendir al 100 %, pero aseguró que siempre ha querido "ayudar". Ahora, tras parar un par de semanas, cree que no ha perdido el tono físico y que está cerca de rendir al 100 % de nuevo. "Voy mejorando, pero si noto dolor volveré a parar, que será lo mejor", comentó. Uno de los puntos fuertes de Kubo es su uno contra uno, algo que se ha visto lastrado por su dolencia de tobillo: "A veces me dolía y tenía que aflojar y después del partido se me hinchaba".

La Real comenzó mal la temporada, pero ahora, tras dos victorias seguidas, el japonés cree que se tiene que "centrar en LaLiga" porque solo tienen dos competiciones. "A los que tienen tres competiciones les está costando también y eso tenemos que aprovecharlo”, subrayó. También espera que, sumándose él, el equipo vaya "a mejor". Es su primera temporada en una Real que no está en los puestos de arriba, algo que le molesta porque le gustaría "jugar entre semana" en vez de ver los partidos "desde el sofá". Por último, indicó que este año la competencia para jugar es "muy alta" y deberá "apretar" para ser titular.